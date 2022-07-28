Скоков озвучил главное требование к личному составу

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков провел заседание коллегии, посвященное итогам работы южноуральской полиции за первое полугодие 2022 года. Он подчеркнул, что главным требованием к личному составу остается незамедлительное оказание помощи людям, обеспечение их защищенности и уверенности в своей безопасности.

Михаил Скоков отметил, что одним из главных критериев оценки населением деятельности полиции является доверие южноуральцев.

«Жители и гости города Челябинска должны чувствовать свою защищенность, доверять полиции. В этом направлении уже предпринят ряд мер. В приоритете работы полиции - незамедлительное реагирование на обращения и заявления граждан, наступательность в борьбе со всеми видами преступности, обеспечение на самом высоком уровне общественного порядка и безопасности на улицах, во дворах и других общественных местах», - сказал главный полицейский Южного Урала.

Начальник полицейского главка также подчеркнул, что основой оценки населением деятельности полиции является эффективное обеспечение общественного порядка и безопасности граждан на улицах, во дворах, в парках, скверах и других общественных местах. Сегодня во взаимодействии с правительством региона принимаются дополнительные меры для реализации задач по защите прав и законных интересов граждан, на охрану порядка заступают совместные патрульные группы полицейских и народных дружинников. Скоков отметил, что в дальнейшем необходимо задействовать весь потенциал областных общественных формирований для участия в охране общественного порядка, обеспечить наступательность в борьбе с преступлениями и правонарушениями в общественных местах, активизировать работу по привлечению людей с активной гражданской позицией к участию в добровольных народных дружинах.