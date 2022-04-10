Скоков поручил разобраться в истории с бабушкой, находящейся в беспомощном состоянии

Начальник Главного Управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков поручил подчиненным разобраться в ситуации с пожилой женщиной из Челябинска, которая была найдена в общежитии в груде мусора.

65-летнюю бабушку нашла соседка по общежитию, которое расположено по улице Салютная, 25. Она находилась среди груды мусора и грязных одеял. Холодильник был пуст. На теле женщины медики обнаружили травмы, схожие с побоями.

«Приходится констатировать, что при сложившихся обстоятельствах не все возможное было сделано. Приступивший в текущем году к исполнению обязанностей молодой участковый отреагировал на поступивший от соседей сигнал об открытой двери в квартире в цокольном этаже», - сообщили в региональном полицейском главке.

Участковый посетил хозяйку квартиры, встретился с сыном пожилой женщины, установил, что его семья имеет статус малообеспеченной и многодетной, опросил соседей, собрал материал и направил информационное письмо в Тракторозаводское управление социальной защиты для принятия мер по оказанию помощи квалифицированными сотрудниками человеку, который находится в социально-опасных условиях.

«Однако этого явно недостаточно, сама ситуация была практически упущена и не контролировалась. Какими бы не были обстоятельства, важен, прежде всего, индивидуальные подход к каждому человеку и к каждой ситуации, неравнодушное отношение к чужой беде. Участковые, работающие непосредственно с гражданами, должны проявлять чувство сопричастности к проблемным ситуации и помогать людям в рамках своей компетенции. Такая работа должна проводиться постоянно, и здесь совершенно недопустимо формальное отношение», – подчеркнули в полицейском Главке.

В министерстве социальных отношений Челябинской области сообщили, что ситуация с бабушкой поставлена на контроль.

«Мы планируем провести дополнительную проверку в целях выяснения всех обстоятельств. По мере стабилизации состояния пожилой женщины будет определен объем необходимой социальной помощи: либо за ней будет закреплен социальный работник, либо будет предоставлено место в стационарном учреждении. Это зависит от желания самой бабушки», - прокомментировали в министерстве социальных отношений.

Добавим, что в соответствии с действующим законодательством социальное обслуживание основывается на заявительном принципе. Однако именно такие случаи свидетельствуют о необходимости изменения системы и внедрении механизмов проактивного социального обслуживания, что поможет людям, которые не могут позаботиться о себе, получать необходимую помощь в беззаявительном порядке.