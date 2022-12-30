Скоков поздравил детей сотрудников с Новым годом

В Челябинском театре драмы имени Наума Орлова состоялся новогодний праздник для детей полицейских и сотрудников органов внутренних дел Челябинской области, погибших при выполнении служебных обязанностей. Почти 400 ребят посмотрели новогоднюю сказку и получили сладкие подарки.

Перед началом праздничного спектакля с наступающим Новым годом собравшихся в зале детей и взрослых поздравил начальник главного управления МВД Челябинской области Михаил Скоков.

«Каждый из вас надеется и мечтает, что в новом году произойдут новые события, которые сделают жизнь лучше и радостнее. Я уверен, что именно так и будет. Хочу выразить благодарность за службу всем коллегам, которые находятся в этом зале, а родителям, бабушкам и дедушкам – за воспитание детей и внуков. И конечно же, хочу обратиться к детям. Вы – наше светлое будущее и все, что сегодня делают старшие, они делают ради вас и вашего благополучия. Ваши родители – сотрудники полиции ежедневно несут службу, обеспечивая безопасность и создавая комфортные условия проживания для всех людей», - сказал Михаил Скоков.

Дети увидели спектакль о том, как любимый всеми и долгожданный праздник проспали обитатели леса. Именно такая история приключилась с четырьмя зайчатами. Лесные жители пели, танцевали и даже читали рэп. Конечно же, в спектакле «Как зайцы Новый год проспали» случилось много чудесного и доброго, и все закончилось благополучно. Маленькие зрители сопереживали героям новогоднего представления и от души радовались тому, что к лесным обитателям тоже пришли Дедушка Мороз и Снегурочка.

По завершении театрализованного представления юных челябинцев ждал небольшой концерт, подготовленный солистами детского ансамбля культурного центра ГУ МВД области. Прозвучали любимые детворой новогодние песни о добре и чуде.