Следить за порядком в Сосновском районе будет призер соревнований по рукопашному бою

В Сосновском районе (Челябинская область) – новый начальник полиции. Им стал бывший руководитель отдела внутренних дел Саткинского района Раиль Шафиков.

Сегодня, третьего июля, начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев представил личному составу ОМВД России по Сосновскому району нового руководителя отдела ­ Раиля Шафикова.

«У него высокий уровень профессионализма и большой опыт руководящей работы позволят эффективно решать поставленные задачи», - сказал главный полицейский области Андрей Сергеев.

Для справки:

Раиль Миндиханович Шафиков родился 20 сентября 1962 года в селе Курамшино Аргаяшского района Челябинской области. Окончил Челябинский юридический институт МВД России по специальности правоохранительная деятельность. Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году с должности помощника участкового инспектора милиции ОВД Аргаяшского района. В 1998 году был назначен на должность начальника уголовного розыска ОВД Аргаяшского района.

С 2004 года по 2014 год нес службу в должности начальника отдела внутренних дел по Кунашакскому району. С 2014 года и до настоящего времени – начальник отдела внутренних дел Саткинского района.

Раиль Миндиханович пропагандирует здоровый образ жизни, увлекается спортом. Неоднократно становился призером соревнований по рукопашному бою Челябинской области на приз генерала Смирнова.