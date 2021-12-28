Сотрудники ГИБДД Челябинской области обзавелись новыми служебными автомобилями

В управлении ГИБДД по Челябинской области сегодня, 28-го декабря, состоялось торжественное вручение патрульных транспортных средств инспекторам ДПС.

В церемонии передачи автомобилей принял участие начальник регионального полицейского главка генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев, а также руководитель областной Госавтоинспекции полковник полиции Андрей Харцызов и личный состав ГИБДД.

Андрей Сергеев отметил, что одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел является безопасность дорожного движения, и полученные Госавтоинспекцией новые патрульные автомобили позволят более мобильно и эффективно реализовывать служебные задачи, что в свою очередь будет способствовать сокращению аварийности на дорогах Южного Урала.

В торжественной обстановке начальник ГУ МВД региона вручил ключи и паспорта от 229 патрульных автомобилей ДПС «Лада Веста», поступивших в Челябинскую область в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Челябинской области, транспортные средства переданы в территориальные подразделения Госавтоинспекции и будут задействованы в обеспечении безопасности дорожного движения.

Каждый патрульный автомобиль оснащен радиостанцией, камерами видеонаблюдения, сигнальной громкоговорящей установкой, а также медицинскими укладками для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП.

После торжественного мероприятия новые служебные автомобили проследовали к местам несения службы.