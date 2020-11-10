Южноуральские полицейские отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 10 ноября, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник. В честь этой даты пресс-служба регионального полицейского главка совместно с культурным центром ГУ МВД России по Челябинской области подготовили праздничный клип на песню «Такая работа».

Сотрудники органов внутренних дел Челябинской области самоотверженно несут службу по защите личности, государства и общества от преступных посягательств, успешно решают задачи по укреплению законности, правопорядка и обеспечению общественной безопасности, защите конституционных прав и свобод южноуральцев.

Южноуральских полицейских с профессиональным праздником поздравил начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев.

«Уверен, что и в дальнейшем, опираясь на лучшие традиции славных предшественников, проявляя мужество и героизм, с честью и достоинством вы будете также решительно противодействовать любым нарушениям закона, посягательствам на права и свободы граждан. Наша общая задача – сделать все, чтобы в регионе было безопасно и комфортно жить. Мы отдаем дань глубокого уважения, стойкости и героизму наших погибших товарищей. Проявив силу воли и несокрушимость духа, они с честью выполнили свой служебный долг, пожертвовали жизнью ради спасения других», - сказал Андрей Сергеев.

В честь профессионального праздника пресс-служба совместно с культурным центром ГУ МВД России по Челябинской области подготовили яркий и праздничный клип на песню «Такая работа».

В видеоролике показаны практически все службы и подразделения полиции, которые, в любое время года, погоду, и в свой профессиональный праздник остаются на посту обеспечивая покой и безопасность южноуральцев.

Приятного просмотра!