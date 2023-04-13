Смартфон. Инструкция по применению

На день рождения дочка с зятем подарили Николаю Семёновичу новый смартфон. Смартфон ему, Николаю Семёновичу, в 78 лет был особо и не нужен. Вполне устраивал обычный мобильный телефон с функцией приёма и отсыла входящих-исходящих вызовов. Но Анюта решила, что отцу будет веселее с интернетом. Можно «Одноклассники» завести, видео смотреть про то, когда лучше садить картошку или почему не растёт лук-порей.

Николай Семёнович порыв дочери оценил. Поэтому смартфон радостно принял и... убрал подальше в шкаф. Вместе с изъеденной молью старой шалью, самоваром и очками без дужки.

Так прошло два месяца.

***

В один из дней в гости зашёл старый друг — Толик Иванов. Он всю жизнь проработал с техникой, поэтому и современные устройства с подходящим названием «гаджеты» освоил довольно быстро. Но Семёнычу их никогда не навязывал. А тут явился со своим телефоном, в трёх очках, довольный.

— Семёныч, ты помнишь Людмилу из 10 «Б»? Красивая такая девушка была? Нашёл вот её блог в Интернете. Рассказывает про сад, огород.

При словах о Людке на Николая Семёновича тёплой волной нахлынули воспоминания.

Вот они с девушкой гуляют после школы в соседнем парке.

Вот катаются на стареньком велосипеде по просёлочной дороге.

Вот он списывает у неё на математике, пока учительница отвернулась к доске.

Ощутилось и представилось это так явно, будто и не было прошедших 60 лет.

— А на следующей неделе она в Клубе садоводов в нашей библиотеке встречу проводит. Что-то про картошку.

— Про какую картошку? — вынырнул из моря памяти Николай Семёнович.

— Про обычную. Садить же пора. Вот она и будет эти давать. Лайф... Лавк... Лавхаки какие-то.

— Когда, говоришь?

— Да вот 19 апреля. Я Лидку отправлю, пусть послушает. Лавхаки эти. Да ты сайт перепиши, сможешь сам следить. У тебя интернет на смартфоне есть?

— Есть, — ответил Николай Семёнович и впервые с радостью подумал о подарке дочери.

***

Смартфон всё также лежал между шалью и самоваром. Николай Семёнович взял коробку и снял с неё плёнку. Достал аппарат и повертел в руках.

— Ну, допустим, я его включу, — начал он свои рассуждения, — а дальше что?

И он уже был готов убрать изделие обратно, плюнуть на свою затею и передовые технологии. Но тут из школы заглянул младший внук Ванька.

— Ванька, вовремя ты, — обрадовался дед, — помоги-ка мне с вещицей освоиться.

— О, телефончик, ну не самый модный, но тебе пойдёт. Бабочек фоткать да гусеничек, — засмеялся внук.

— Ты мне лучше расскажи, как блоги читать.

— Блоги? — удивился внук. — Ну это дело серьёзное.

Следующие 40 минут Ванька рассказывал деду про то, как включать смартфон, где писать адрес сайта, как открывать и закрывать вкладки и прочие вещи из серии «Смартфон. Инструкция к применению». Николай Семёнович мало что понимал, но не отчаивался. А Ваньке так нравилось объяснять и рисовать для деда схемы, что он согласился зайти ещё и завтра.

В течение четырёх дней Николай Семёнович освоил смартфон «на ура». А на пятый даже самостоятельно зарегистрировался в «Одноклассниках».

О том, что он хотел сходить на встречу по картошке от красавицы Людмилы из 10 «Б», он даже не вспомнил. Зато очень ждал очередного прихода внука. Готовил вопросы по смартфону и старательно выбирал печенье в магазине.

Ванька тоже увлёкся встречами с дедом. Задумался, почему раньше не ходил в гости так часто?

Анюта такой возобновившейся связи поколений была только рада. И отцу веселее, и сын при деле. А однажды вечером получила сообщение: «Анютка, а может мне ноутбук присмотрим?»

Удивиться не успела, в кухню вошел Ванька:

— Дед если ноут попросит, соглашайся. Я ему всё объясню. Будем с ним вместе программы писать. Дед у нас толковый. Так что идея — огонь.

Анюта только руками развела.

А Николай Семёнович варил на своей кухне любимые вареники внука, ждал его прихода и думал, как же всё-таки хорошо, что дочка догадалась тогда подарить ему новый смартфон.