Смена руководства полиции Уйского района

Сегодня, 30 декабря, начальник полицейского главка Михаил Скоков представил личному составу полиции Уйского района нового руководителя. Им стал подполковник полиции Андрей Ковин, который возглавлял полицию Нагайбакского района.

Михаил Скоков, представляя личному составу нового руководителя, высказал уверенность, что ему удастся привнести новое в работу территориального отдела МВД, сплотить коллектив и успешно справиться со всеми поставленными служебными задачами.

«Наша главная задача - незамедлительно приходить на помощь населению. Прошу всех сотрудников максимально сконцентрироваться на работе, научиться сопереживать, понимать проблемы односельчан, идти им навстречу. От нас очень многое зависит: сейчас непростое время, люди сегодня ждут мира и спокойствия», - сказал главный полицейский Челябинской области Михаил Скоков.

Андрей Ковин заверил, что приложит все усилия для сплочения коллектива и создания благополучной обстановки в Уйском районе.