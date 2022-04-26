СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу

Польша с раннего утра вторника, 26 апреля, перестала получать природный газ в рамках Ямальского контракта по магистрали «Ямал-Европа».

«Россия приостановила поставки газа в Польшу по “Ямальскому контракту”», - сообщил во вторник польский портал Onet со ссылкой на неофициальные данные в правительственных кругах и энергетической компании PGNiG.

Также портал сообщает, что в минувшую пятницу истек срок оплаты за топливо в рублях. По информации портала, в министерстве по вопросам климата и окружающей среды Польши создан кризисный штаб.

Официально о приостановке поставок газа не сообщается.

Напомним, 31 марта 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о переводе расчётов за природный газ с «недружественными» странами на рубли. Согласно документу, покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках России для оплаты поставок с первого апреля. В Евросоюзе сочли это нарушением действующих контрактов и способом обхода антироссийских санкций. Ряд западных стран взяли курс на отказ от российских энергоносителей в ближайшие несколько лет.