Снег со двора ЖЭУ вывезут, но по заявке

Жители Челябинска знают, с кого спрашивать за снежные заносы на дорогах. А вот за снег во дворах – с кого? Дворник убрал снег, выросли снежные кучи, они мешают людям, автомашинам не проехать. Что делать? Власти в официальных ответах сообщают, что снег уберут «управляйки» по заявке жильцов. В госжилинспекции добавляют, что да, по заявке жильцов и в квиточке по квартплате появится новая графа «Вывоз снега». Такой ответ добавляет вопросов: жильцам надо платить дополнительно? Но это же скрытое повышение квартплаты!

«Новая графа в квиточке не появится, денег дополнительно собирать не надо – люди же платят ЖЭУ за содержание и ремонт жилья, - пояснила агентству «Урал-пресс-информ» директор ООО «ЖЭУ-1» (подрядная организация «Ремжилзаказчика») Галина Лысова. – Если люди аккуратно и вовремя платят за квартиру, то на счету дома всегда есть деньги и их можно использовать по согласованию с жильцами на нужды дома. На тот же вывоз снега. Это, конечно, не дешевое мероприятие. Если, к примеру, придется два дня вывозить снег со двора с помощью КАМаЗа и погрузчика, то это обойдется примерно тысяч в 25. Но людям никаких денег собирать не надо, даже если на данный момент на счету дома средств не хватает. Вывезем в долг. Надо только, чтобы люди сделали заявку, подписали протокол собрания жильцов о данном решении м принесли его нам. И тогда дело за нами».

Конечно, разрешается складировать снег на газонах, прилотковой части, говорится в официальных ответах, и, надо признать, для некоторых дворов проблема с вывозом снега неактуальна. Но есть такие дворы, где площадь газонов слишком мала и излишнее складирование снега может повредить зеленые насаждения. А на детскую площадку складировать снег запрещается. В таких случаях – решение за жильцами.

Практика показывает, что надо учиться пользоваться правами частных собственников, каковыми многие из нас стали, приватизировав или купив квартиры. Дом и двор всегда будут в порядке, если жильцы смогут собрать неравнодушный актив.

Галина Лысова привела в пример дом №45 по улице Советской. Активность старшего по дому Игоря Воронина вознаграждена: дом в порядке, чистотой двора можно гордиться. За счет общих денег жильцы за последние годы привели в порядок кровлю, заасфальтировали двор, регулярно проводят косметические ремонты подъезда. И ЖЭУ всегда идет навстречу. Семейная пара дворников Валентина и Александр Насоновы отлично убирают двор и заслужили немало благодарностей жильцов.

Таких результатов можно добиваться везде, если не рассчитывать по привычке на чужого дядю, а уметь организоваться самим. И при этом, как напомнила Галина Лысова, надо не забывать вовремя платить за квартиру. Тогда и непонимания между жильцами и жилищными эксплутационными службами будет меньше.