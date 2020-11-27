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«Снегирь» вновь отправится из Челябинска в Миасс пятого декабря

Поезд повышенной комфортности «Снегирь» впервые в этом горнолыжном сезоне отправится из Челябинска в Миасс в следующую субботу, пятого декабря.

Первый в России проект мультимодальных перевозок «Снегирь» позволяет отдыхающим с комфортом и быстро добраться из Челябинска до Миасса и далее до горнолыжного курорта «Солнечная долина». Время в пути – всего один час 50 минут. Проект реализуется на Южном Урале с декабря 2017 года.

Приобрести билеты можно в любой пригородной кассе вокзала Челябинск-Пригородный.

Как сообщили в пресс-службе СПК, перевозки будут осуществляться по выходным и праздничным дням электропоездом повышенной комфортности с увязкой времени его прибытия на железнодорожный вокзал Миасс и пересадкой на автобус, следующий до курорта и обратно. Вагоны поезда оборудованы удобными креслами и специальными местами для хранения горнолыжного оборудования.

Билеты на маршрут будут продаваться полными пакетами услуг, в которые входят билеты на поезд и автобус в обе стороны, а также ски-пасс на пять часов.

Стоимость билета для детей до 7 лет составляет 600 рублей, для школьников и студентов – 1200 рублей, для взрослых – 1400 рублей. Кроме того, пассажиры смогут приобрести трансфер до «Солнечной долины» без ски-пасса. Стоимость проезда туда-обратно составит 650 рублей.

Проект мультимодальных перевозок имеет ряд преимуществ: во-первых, это сокращение общего времени нахождения в пути, во-вторых – выгодное предложение по стоимости проезда и отдыха.

Пригородный поезд сообщением Челябинск – Миасс будет отправляться в восемь часов 35 минут, прибывать в Миасс в девять часов 50 минут. Отправление автобуса от станции Миасс – в 10 часов 10 минут, прибытие на курорт – в 10 часов 35 минут. В обратную сторону автобус из «Солнечной долины» отправится в 16 часов 20 минут. Поезд из Миасса отправляется в 17 часов 16 минут прибывает в Челябинск в 18 часов 32 минуты.