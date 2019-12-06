Снеговики приглашают челябинцев присоединиться к добрым делам
Общество
Сегодня, 13:59

Очередной этап благотворительной акции «Снеговики-добряки», проходящий под девизом «Добро как снежный ком!», состоится в субботу 7 декабря в Челябинске, у Ледовой арены «Трактор»

На участие в акции заявились 60 организаций.  Месяц назад эти компании поставили в своих офисах «шапки снеговиков», в которых собирались пожертвования сотрудников.

Собранные деньги пойдут на исполнение новогодних мечт детей, которые проходят лечение в онкогематологическом отделении Челябинской областной детской больницы (ЧОДКБ).

В четверг, 5 декабря, у арены Трактор уже начали строить самого большого снеговика.

В субботу представители каждой компании построят фирменного снеговика, организаторы акции распределят на флешмобе снеговиков письма 100 детей и подростков, рассказавших о своих мечтах.

Жителей Челябинска приглашают присоединиться к акции, прийти вместе с детьми к арене «Трактор» и слепить своего снеговика. Всех участников ждет весёлый праздник, безалкогольный глинтвейн и полевая каша. Реквизит для снеговика (нос, шапку, лопаты) советуют принести с собой.

Организаторы акции - «Искорка Фонд», Клуб пресс-служб Челябинской области и группа компаний «Микар».

На флешмобе будет и снеговик от «Искорки». У него тоже будут письма. Каждый из зрителей сможет на мероприятии внести свой добрый вклад. В декабре и январе подарки будут доставлены в онкогематологическое отделение детской областной больницы и вручены детям.

Любой желающий может подключиться к акции, позвонив на «горячую линию» «Искорка Фонд» - (351) 233-66-51 или через сайт акции.

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Челябинск
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