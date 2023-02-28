Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей

В Челябинской области сегодня утром, 28 февраля, затруднено движение транспорта на трассе М-5 «Урал» на территории Ашинского района – здесь прошел крупный заряд снега.

В настоящее время на 1588-м километре автодороги Москва - Челябинск работают три экипажа ДПС и две единицы спецтехники, сообщает региональная Госавтоинспекции.

ГИБДД обращается к водителям воздержаться от поездки в данном направлении или искать альтернативные пути объезда.

«Уважаемые участники дорожного движения, проявите терпение!» - призывают стражи порядка, отмечая, что в настоящее время движение в сторону Челябинска уже запущено.

Отметим, движение автомобилей на автодороге М5 «Урал» Москва - Челябинск на территории Ашинского района, неподалеку от города Сим, из-за обильного снегопада было затруднено и вчера вечером, 27 февраля.

Введенное в тот день ограничение на участке с 1548-го по 1796-й километр трассы М-5 (от Аши до развязки на Чебаркуль) было снято к восьми вечера – с 20 часов 27 февраля движение транспорта осуществлялось в рабочем порядке.