27.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 февраля (18+)
27.02.2023
Более 100 миллионов рублей запланировано направить на обновление пассажирской инфраструктуры ЮУЖД
27.02.2023
АНГЕЛ и его бойцы поблагодарили Челябинск за новые колеса для внедорожников
27.02.2023
К белым мишкам Челябинска «прилетел» пингвин
27.02.2023
В Челябинской области в День защитника Отечества родилось 18 семей
27.02.2023
В Челябинской области семьи участников СВО получат бесплатные семена овощей
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
27.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области временно ограничили движение транспорта
24.02.2023
На трассе М-5 на территории Златоуста погиб молодой водитель
20.02.2023
На М-5 в Челябинской области при столкновении с грузовиком погибла пассажир легковушки
02.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области воспламенился грузовик
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023