Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава республики Калмыкия Бату Хасиков сегодня, четвертого мая, подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках встречи они обсудили перспективные направления взаимодействия регионов, а также подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Алексей Текслер отметил, что одной из перспективных точек развития взаимоотношений между регионами может стать внутренний туризм.

«У вас уникальный и самобытный регион с невероятной культурой. У нас замечательная и красивая область. Я думаю, что обмен в сфере туризма - это та новая дополнительная возможность, которая у нас будет», – подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор Челябинской области и глава республики Калмыкия договорились о развитии промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, об обмене лучшими практиками в сферах культуры, образования, спорта, молодежной политики

«Мы находимся в начале пути, сегодня подписали соглашение – это первое такое активное взаимодействие, о котором мы договорились с главой республики Бату Сергеевичем Хасиковым, – обозначил Алексей Текслер. – Мы уже договорились о ряде конкретных шагов в ближайшее время в сфере культуры и сейчас провели разговор про взаимодействие в сфере сельского хозяйства. Уже состыковали наших заместителей по конкретным направлениям, плюс в республике активно развивается нефтегазовая промышленность, мы готовы предложить свои наработки, свои технологии в сферах машиностроения и приборостроения».

Как отметил Бату Хасиков, у Челябинской области и республики Калмыкия может быть много точек соприкосновения. В качестве одного из перспективных направлений он выделил сельскохозяйственную отрасль: в частности, главу Калмыкии заинтересовал опыт Южного Урала в сфере тепличного хозяйства.