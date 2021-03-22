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Состояние пострадавшей от схода снега в Миньяре стабильно

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Состояние пострадавшей от схода снега в Миньяре стабильно

Состояние женщины из Миньяра (Ашинский район, Челябинская область), на которую 19 марта обрушился пласт снега с крыши, оценивается как стабильное.

«Состояние женщины стабильное. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона.

Напомним, пострадавшая сразу после инцидента была госпитализирована в Ашинскую районную больницу и помещена в реанимацию. На следующий день был проведен консилиум с областными врачами и было принято решение о переводе женщину.

В воскресенье, 21 марта, пострадавшую на реанимобиле доставили в Челябинскую областную больницу.

Женщина одна воспитывает 16-летнюю девочку-инвалида. В настоящий момент девочка находится в центре помощи семье. Как уточнили в администрации Ашинского района, готовятся документы для оформления опеки над девочкой. Опекуном станет ее бабушка (по маминой линии).

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 45-летняя женщина получила травмы головы после падения на нее пласта снега с крыши многоэтажного дома №6 по улице Центральной в Миньяре. Несчастный случай произошел 19 марта на улице Центральной, снег сошел с крыши дома №6.

Прокуратура проводит проверку по факту травмирования женщины после схода снежной глыбы с крыши. Возбуждено уголовное дело.