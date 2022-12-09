09.12.2022
Сотрудникам мэрии и УК предложили поселиться в аварийном общежитии на Мира
09.12.2022
С борта самолета в руки полицейских попал в Челябинске подросток-беглец
09.12.2022
Половина коррупционных преступлений в Челябинской области - взятки
09.12.2022
Александр Сильвестров: Стремиться дальше и больше нужно всегда
09.12.2022
ВТБ увеличил максимальный размер ипотеки по паспорту в 1,5 раза
09.12.2022
Налоговая служба организует 15 декабря День открытых дверей
Сотрудникам мэрии и УК предложили поселиться в аварийном общежитии на Мира
Представитель УЖКХ Челябинска в ответ обвинил жильцов в долгах за коммуналку
02.12.2022
Мэрия Челябинска снесет дом на Мира, попавший в поле зрения Народного фронта
09.08.2021
В Челябинске расселили аварийный дом, который готовят к сносу
18.10.2019
Идет расселение жильцов аварийного дома в Верхнем Уфалее
15.10.2019
На спасение аварийного дома в Верхнем Уфалее выделят деньги из областной казны
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022