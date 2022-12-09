Сотрудникам мэрии и УК предложили поселиться в аварийном общежитии на Мира

Страсти по аварийному общежитию на Мира, 102 в Металлургическом районе Челябинска накаляются. Как оказалось, претензии жильцов и представителей власти взаимны.

Народный фронт, активно принимающий участие в освещении проблемы, рассказал о позиции управления жилищно-коммунального хозяйства Челябинска, которую озвучил заместитель начальника УЖКХ Александр Кочерещенко во время прямого эфира с общественниками, которые решили дать администрации Челябинска возможность высказаться.

Как отмечают в Народном фронте, в мэрии состояние жилого общежития назвали работоспособным. Кроме того, Александр Кочерещенко заявил, что разобрать стену было необходимо по причине опасности разрушения дома (напомним, стену по решению городских властей разобрали в минусовые температуры, при живущих в здании людях – для укрепления конструкций). При этом, заявляют в Народном фронте, чиновник не сумел объяснить, зачем вообще нужно тратить деньги на здание, которое угрожает рухнуть и давно нуждается в сносе (а его жители – в расселении).

«Сроки, кстати, пока так и не изменились – новоселья жильцам ждать не ранее чем в 2030 году. Мы предложили до этого момента поселить в общежитие сотрудников администрации и управляющей компании. Но эта инициатива у Александра Кочерещенко отклика не нашла. В ответ чиновник обвинил жильцов в нерегулярной оплате коммунальных услуг», - рассказали в Народном фронте

Напомним, накануне, восьмого декабря, следственные органы СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело по части первой статьи 293 УК РФ «Халатность», которую заподозрили в действиях должностных лиц органов местного самоуправления.

«По данным следствия, должностные лица халатно отнеслись к исполнению своих должностных обязанностей, выразившихся в непринятии надлежащих мер по переселению граждан из многоквартирного дома по улице Мира, вследствие этого были существенно нарушены права жильцов», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области, подчеркнув, что расследование данного уголовного дело находится на контроле руководителя регионального следственного управления СК России Петра Решетникова.