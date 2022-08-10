10.08.2022
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале в июле в 1,5 раза
10.08.2022
Житель Магнитогорска пытался уничтожить протокол очной ставки в стенах изолятора
10.08.2022
Сотрудники ГИБДД Челябинска проводят операцию «Автобус»
10.08.2022
Суточное число заболевших ковидом в Челябинской области начало снижаться
10.08.2022
Бизнесмен из Троицка осужден за взятку таможеннику
10.08.2022
В Троицком районе при попытке на спор переплыть реку утонул 27-летний парень
Сотрудники ГИБДД Челябинска проводят операцию «Автобус»
16.03.2022
Госавтоинспекторы Челябинска выявили более 400 нарушений водителями «маршруток» и автобусов
14.03.2022
В Челябинской области началась массовая проверка автобусов и маршруток
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022