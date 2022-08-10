Сотрудники ГИБДД Челябинска проводят операцию «Автобус»

Сотрудники ГИБДД Челябинска продолжают усиленную работу по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок в рамках профилактического мероприятия «Автобус», которое проходит на территории города Челябинска и Челябинской области. От статистки волосы встают дыбом. За два дня – с восьмого августа - в городе выявлено 261 нарушение водителями пассажирского транспорта.

«Так, девятого августа при надзоре за дорожным движением сотрудниками полиции был остановлен автобус, у которого была выявлена неисправность рулевого управления. Данная неисправность угрожала безопасности пассажиров. Сотрудники ГИБДД запретили эксплуатацию автобуса до устранения неисправности, а само транспортное средство эвакуировали на специализированную стоянку», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Напомним, в рамках мероприятия, инспекторы проверяют соблюдение ПДД водителями, техническое состояние автобусов, наличие тахографов на автобусах, осуществляющих междугородние перевозки пассажиров и перевозки по заказу. Особое внимание уделяется легальности пассажирских перевозок. Инспектора ГИБДД проверяют наличие предрейсового медицинского осмотра, соблюдение норм режима труда и отдыха водителей при помощи считывания данных с тахометров автобусов.