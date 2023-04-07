Сотрудники УФСБ почтили память легендарного советского разведчика Исхака Ахмерова

Седьмого апреля 2022 года исполнилось 122 года легендарному советскому разведчику-нелегалу Исхаку Абдуловичу Ахмерову. Он родился в 1901 году в г. Троицке Челябинской области. Рано потерял отца, мальчишкой работал подмастерьем, батраком.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, после Октябрьской революции Исхак получил среднее образование. Незаурядные способности татарского юноши привлекли к нему внимание партийных органов. Он прошел обучение в Коммунистическом университете народов Востока, затем в Первом государственном университете (ныне - МГУ) на факультете международных отношений.

В 1930 году его приняли на работу в органы государственной безопасности. В 1930 - 1931 годах участвовал в борьбе с басмачеством в Бухарской республике. С 1932 года Исхак Ахмеров пришел на службу во внешнюю разведку, и после непродолжительной стажировки в Народном комиссариате иностранных дел направлен в Турцию под прикрытием секретаря генерального консульства СССР в Стамбуле. К этому времени молодой разведчик свободно владел турецким, английским и французским языками.

В 1934 году его направили в качестве оперработника на нелегальную работу в Китай. Там он поступил на учебу в американский колледж, где в течение года совершенствовал знания английского языка. Одновременно выполнял задания разведки по разработке японских представителей в Китае.

В 1935 году выехал на нелегальную работу в США. Он завербовал ряд агентов в госдепартаменте, министерстве финансов, спецслужбах, от которых поступала важная информация.

Для выполнения разведывательных заданий Центра выезжал в европейские страны и Китай.

В 1942-1945 годах Исхак Абдулович возглавлял нелегальную резидентуру в США. С помощью находящихся у него на связи агентов добывал и направлял в Центр важную политическую, научно-техническую и военную информацию. После 12-летнего пребывания за рубежом на нелегальной работе в 1945 году возвратился на Родину. Был назначен заместителем начальника отдела нелегальной разведки. На этом посту принимал активное участие в создании нелегального разведывательного аппарата за рубежом.

Выполняя поручения руководства разведки, выезжал в краткосрочные командировки в различные страны. Проводил операции по восстановлению связи с агентами-нелегалами. Выполнял другие ответственные задания по оказанию помощи разведчикам-нелегалам.

Исхак Абдулович Ахмеров умер 18 июля 1976 года.

За выполнение специальных заданий по линии нелегальной разведки полковник Ахмеров награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом "Знак почета" и многими медалями. Ему был также вручен нагрудный знак "Почетный чекист".

В 2015 году 16 апреля по инициативе военно-спортивного фонда «Урал» при поддержке УФСБ России по Челябинской области и СВР России в Челябинске был установлен памятник выдающемуся разведчику.

Традиционно в день рождения Исхака Ахмерова сотрудники органов безопасности и ветераны приходят к монументу почтить память своего земляка, возложить цветы к памятнику. Во Дворце пионеров и школьников имени Н.К. Крупской расположена постоянно действующая музейная экспозиция, посвященная нелегальной разведке. Ее часто посещают ветераны органов безопасности, сотрудники УФСБ часто организовывают экскурсии для своих подшефных, учащихся школ, принимая непосредственное участие в патриотическом и историческом воспитании подрастающего поколения.