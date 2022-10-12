Сотрудники «Зигальги» помогли потушить пилораму в селе Тюлюк

Сотрудники национального парка «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) помогли потушить пожар на старой пилораме (постройки загорелись поздним вечером десятого октября).

Госинспекторы и местная пожарная дружина грамотно объединили усилия – благодаря слаженности действий возгорание удалось оперативно потушить: огню не дали распространиться на соседние строения.

На пожаре никто не пострадал, сообщает телеграм-канал НП «Зигальга».

Отметим, в апреле сотрудники нацпарка помогали тушить пожар на туристической базе – все необходимое для этого у «Зигальги» есть: сегодня в противопожарном арсенале парка есть и мотопомпы, и бензопилы, и воздуходувки, и ранцевые огнетушители, и автоцистерна, и трактор, и УАЗы, оборудованные как лесопатрульные комплексы.