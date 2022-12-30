Совет астролога: новогоднюю ночь лучше всего встречать в пушистых темных нарядах

Новый год лучше всего встречать в нежной и пушистой одежде – желательно темного цвета. Такой совет дает астролог Любовь Калиновская.

Как она рассказала в интервью радио Sputnik, по восточному календарю, символ наступающего года – Черный Кролик или, по другой версии, Кот.

Именно поэтому, по словам Любови Калиновской, в новогоднюю ночь лучше всего облачиться в бархатные, ласковые одеяния. Праздничный наряд обязательно нужно дополнить меховой накидкой.

«Не нужно пайеток, не нужно быть экстравагантными. Год - Черного Кролика, но все же желательно, чтобы были графитовые тона, хотя это может быть и темно-синий или темно-бордовый, то есть в принципе темные оттенки любого цвета», – сказала Любовь Калиновская.

По ее словам, для новогоднего стола больше всего подойдут блюда из рыбы, курицы или индейки, так как это и год Кота. Кролика желательно не готовить.

«Также можно приготовить свинину, а вот без говядины тоже лучше обойтись», –отметила астролог.