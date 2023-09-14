Создатель «Смешариков» вдохновит начинающих аниматоров на форуме «РыжийФест» в Челябинске

Известный российский режиссёр-мультипликатор Джангир Сулейманов станет гостем грядущего книжного фестиваля «РыжийФест», который пройдет в Челябинске и городах области с 22 по 24 сентября. Он расскажет о новых трендах в анимации и о том, как делают кино в XXI веке, сообщают в региональном Минкульте.

На встречах в Челябинске режиссер популярных российских мультсериалов раскроет секреты их создания. «Проследим этапы создания мультфильмов, расскажу, как распределяются роли в производстве, — делится планами Джангир Сулейманов. — Будем говорить о том, как научиться красиво и грамотно объединять текст, образ и музыку при создании кино».

Множество событий и творческих встреч форума «РыжийФест» будет посвящено детской и подростковой литературе, а также волнующему, наверное, всех современных родителей вопросу — как научить ребенка любить чтение. В этом свете мультфильмы и кино обретают новое значение — выступают посредниками между человеком и текстом, сближая их и помогая настроить восприятие.

«Анимация — это тот универсальный язык, который связывает детей и взрослых, — считает режиссер Джангир Сулейманов. — Кино, в частности, анимационное — производная от книги: текст, сценарий — его фундамент. Если сценарий не вызывает заинтересованности, резонанса — это плохой текст. Кино фактически сближает человека с текстом».

В этом году тема анимационного кино возникла на ежегодном литературном форуме «РыжийФест» впервые. Режиссер-аниматор Джангир Сулейманов приглашён в Челябинск не зря, ведь мультипликационное направление на Южном Урале набирает обороты и популярность. По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, скоро в Челябинске начнут обучать художников-аниматоров.

«Со следующего года планируем готовить аниматоров на базе художественного училища, которое входит в структуру Южно-Уральского государственного института искусств, — комментирует Алексей Бетехтин. — Первый набор художников-мультипликаторов будет в сентябре 2024 года».

Режиссер из Санкт-Петербурга Джангир Сулейманов крайне обрадовался, что в программу известного далеко за пределами Челябинской области «РыжегоФеста» включили разговор об искусстве анимации. Это именно та грань, по мнению известного мультипликатора, которая добавит книжному форуму глубины и привлечёт новую, молодую аудиторию.

Круглый стол «Новые тренды в анимации» с участием Джангира Сулейманова пройдет в пятницу, 22 сентября на третьем этаже Центра международной торговли по адресу: проспект Ленина, 35. Начало в 17:45. Творческая встреча с Джангиром Сулеймановым «Как делают мультфильм в 21 веке?» пройдет в субботу, 23 сентября. Начало в 17:00. В этот же день на форуме «РыжийФест» запланирован семейный просмотр новых отечественных мультфильмов в кинозале на первом этаже. Начало в 14:45.

Стать гостями форума «РыжийФест», задать вопросы любимым писателям и принять участие в обсуждениях, познакомиться с искусством анимации, а также приобрести книжные новинки от более чем 80 издательств со всей России, в том числе детских, приглашают всех южноуральцев. Посмотреть программу мероприятий самого ожидаемого литературного события Челябинской области можно на сайте Рыжийфест.рф.