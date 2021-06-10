Спасатели Златоуста заступают на дежурство на туристических маршрутах

В Челябинской области с 11 по 15 июня спасатели Златоустовского и Мобильного отрядов областной Поисково-спасательной службы заступают на круглосуточное дежурство на туристических маршрутах.

Посты находятся в нацпарке «Таганай», на «Гремучем ключе» и на границе природного парка «Иремель» возле поселка Тюлюк. Об этом сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

В частности, нужно заранее регистрировать маршрут туристической группы в ГУ МЧС региона. В случае ЧП необходимо звонить по номеру «112».

«Спасательный пост это - дополнительная возможность зарегистрировать свой поход, получить информацию об особенностях ориентирования на местности и, конечно, оперативная помощь в случае необходимости», - напомнили в пресс-центре.

Фото: Зигальга News