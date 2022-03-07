Специалист по медиабезопасности из ЧелГУ рассуждает о роли фейков в современном мире

Доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций факультета журналистики, директор учебно-научного центра медиаобразования факультета журналистики ЧелГУ Анна Морозова – о том, как сегодня отличать фейки от настоящих новостей и не утонуть в море противоречивой информации.

Беседа со специалистом в области медиабезопасности состоялась в рамках просветительского проекта «Мнение эксперта», сообщает пресс-служба Челябинского государственного университета.

- Анна Анатольевна, в чём заключаются главные опасности фейковых новостей?

- В том, что они сейчас везде! К слову, это явление существует давно, только называлось оно раньше иначе – «недостоверная информация». До расцвета эпохи Интернета газетные «утки» в большом количестве поставляла «желтая» пресса. Попытки, преследуя свои цели, намеренно обмануть читателя, зрителя, слушателя были всегда. Но иногда в заблуждение вводят непроизвольно, по ошибке или небрежности. Особенно легко распространяются фейки сегодня, когда они копируются и репостятся в огромных масштабах. Люди не могут сходу определить достоверность таких новостей.

Например, такая ситуация произошла в 2011 году, когда вдруг начали предсказывать конец света на конец декабря 2012 года. Этот вброс сыграл свою роль в заглушении кризисных проявлений в экономике, но, возможно, появление фейка было случайным: рядовой информационный повод о календаре индейцев майя получил неожиданное звучание и разошелся по сети.

Фейковые новости необязательно выражают чьи-то интересы, они могут зародиться и распространиться, если для этого сложились благоприятные условия. Созданные самой аудиторией, они растут подобно снежному кому. Порой, что правда, а что нет, не знает даже редакция СМИ, где публикуются фейки. Это происходит от того, что недостоверная новость стремительно обрастает новыми фактами и мнениями. В таких условиях теряется первоисточник.

- В каких ситуациях фейков становится особенно много?

- Чем более кризиснее ситуация и чем более она значима для широкого круга людей, тем больше появляется новостей. И внушительная часть из них – это, увы, недостоверная информация. Одной из таких ситуаций было присоединение Крыма к России. Много фейков породил коронавирус. Вот и сейчас, когда идет военная операция на Украине, мы наблюдаем вал фейковой информации.

Раньше СМИ – печать, радио, телевидение – были ограничены в эфирном времени и объемах, поэтому дискуссия по сути была невозможна. Мы не могли делиться новостями до появления блогов в Интернете. Сегодня, благодаря соцсетям домысливать, представлять свою точку зрения может каждый. Если раньше мы могли только верить или не верить, то сегодня мы порой теряем ориентиры в потоке информации.

- Какую роль в обществе играют фейковые новости?

- Сегодня фейк – это попытка представителей разных социальных групп (не секрет, что общество уже поделилось на два лагеря) доказать свою точку зрения. СМИ, причем во всех странах, делают то же самое. Сейчас мы не говорим о попытке обмануть, речь идет о способах перетащить аудиторию на свою сторону, сформировать у нее мнение по поводу отношения к кризисной ситуации.

- Как распознать фейк в заметке, которая размещена на каком-либо сайте?

- Еще несколько лет назад я бы назвала несколько правил, которые помогли бы опознать фейк. Но сегодня ситуация иная: превалирует тенденция показать события однобоко. Боюсь, что в современных условиях распознать фейк или полноценность переданной информации практически невозможно. Читая российские новости, мы видим одну точку зрения. Американские и европейские СМИ представляют события в ином свете, а украинский взгляд, в свою очередь, имеет свои особенности. И нет стороны, которая была бы полностью права или не права. В поисках объективности нужно читать информационную повестку представителей всех сторон конфликта, на разных языках. Но и в этом случае каждый из нас будет пропускать информацию через фильтр собственных представлений и опыта.

Проблема коронавируса тоже касалась всех нас, но мы были вместе и на одной стороне, против одного врага – ковида. Сейчас же люди поделились на два лагеря.

- Существуют ли сайты, где не может быть фейков?

- В потоке общей информационной повестки выделяются федеральные и региональные ресурсы, которым в целом можно доверять. Но в условиях кризисных ситуаций любые СМИ обретают склонность к преувеличению, акцентированию. Часто мы наблюдаем либо нагнетание страхов, либо неоправданный оптимизм. К сожалению, нет таких ресурсов, которым можно безоглядно верить. И дело совсем не в том, что кто-то желает намеренно обмануть людей. Существует редакционная информационная политика, которая диктует свои правила. В частности, нельзя публиковать информацию, которая идет вразрез с интересами нашего государства. Чистых фейков со стороны зарегистрированных СМИ мы не увидим, но показ событий с определенной стороны – запросто.

- Как распознать фейки, распространяемые в соцсетях?

- Прежде всего, нужно включать критическое мышление. Важно ставить под сомнение все, что читаешь, видишь. Но у такого подхода есть и обратная сторона – недоверие начинает вызывать абсолютно все. Начинает казаться, что правды нет вообще. С одной стороны, сегодня аудитория верит недостоверной информации, а, с другой, – часть аудитории не просто критически осмысливает новости, а видит обман буквально везде.

- Есть ли инструменты, которые позволяют проверить – фейк или правда?

- На мой взгляд, как таковых их нет. Но любую ценную для вас новость лучше проверять в нескольких источниках, сравнивая полярные мнения. Информацию, найденную в соцсетях, стоит поискать еще и в СМИ. Даже если эта новость будет освещена в СМИ односторонне и неполно, можно понять, что существует некая достоверная база, которую, при желании, можно обнаружить.

Первые дни с момента начала военной операции на Украине я активно читала новости и, как ни странно, откровенных фейков не обнаружила. Зато увидела массовую истерию, которая характерна для любой кризисной ситуации. Кстати, некоторые мои знакомые просто отписались от определенных каналов, когда поняли, что избыток новостей определенного рода начинает угрожать психологическому и психическому состоянию.

Сегодня каждый должен понимать, что, если дело идет к хроническому стрессу, надо ограничивать себя в поглощении разного рода негативной информации. Особенно это касается социальных сетей, где каждый информационный повод сопровождается советами и лайфхаками. Например, когда вырос курс доллара, сразу появились противоречивые рекомендации по поводу того, что нужно делать с накоплениями.

Уверена – никогда нельзя идти на поводу у массовой истерии. Нельзя верить чему-то только лишь на том основании, что это опубликовано. Во-первых, эти публикации делают такие же люди, как и мы. Они тоже и боятся, и переживают. Во-вторых, кто-то при помощи скандальных постов намеревается привлечь на свой аккаунт побольше подписчиков. Иногда совет и стоит взять на заметку, но не нужно спонтанно пользоваться сомнительными рекомендациями. Мы склонны накручивать себя, особенно в сложные времена. Кто-то говорит: «Исчезнут соль, гречка, туалетная бумага», и прилавки становятся пустыми, потому что люди верят этому и создают ажиотажный спрос.

Думаю, что главное сегодня – не рассуждения на тему правды и фейков, а понимание того, что импульсивные действия – это худшее из того, что мы можем сделать в нестабильной ситуации.

- В сети есть сайт «Объясняем.рф», который заявлен как источник проверенной, официальной, оперативной информации о ситуации на Украине. Поможет ли эта мера в борьбе с фейками?

- Идея, на мой взгляд, хорошая. Упорядочивание любой информации – это всегда здорово. Однако аудитория не всегда верит в официальную статистику. Особенно в значимых, касающихся всех ситуациях. Официальная информация может не отражать ситуацию полностью и всесторонне, пусть база у нее и будет достоверной.

СМИ формируют общую информационную повестку, в рамках которой каждый сам себе аналитик. Хотелось бы пожелать аудитории думать самостоятельно, ставить информацию под сомнение, иметь собственную точку зрения, но не поддаваться панике. Да, в жизни иногда происходят ужасные вещи, но раскаленное информационное поле вокруг событий зачастую оказывается не до конца оправданным. Если всего бояться, можно прожить всю жизнь в страхе. Желаю всем нам быть сильными духом и не поддаваться информационному воздействию.