Специалисты Центра экологии Урала исследуют подземные воды полетаевского полигона

Специалисты Центра экологии Урала прибыли на полигон ТБО в Полетаево (Челябинская область), чтобы произвести забор проб подземных вод для проведения исследования на наличие азота, сульфатов, меди, марганца и еще почти сорока химических компонентов.

Также пробы направят на гельминтологические и бактериологические исследования.

Качественный анализ воды является обязательным – забор проводится ежемесячно из шести контрольных скважин глубиной от 22-х до 30-ти метров. Все они расположены по периметру объекта.

Изучением образцов воды занимаются эксперты сразу двух крупных лабораторий: Центра экологии Урала (Екатеринбург) и ЗАО «Роса» (Москва). Специалисты уральской лаборатории исследуют пробы на наличие и уровень содержания веществ по обязательному перечню, утвержденному действующим природоохранным законодательством. В Москве проводятся исследования на содержание акриламида и органического углерода. Контроль уровня этих веществ в подземных водах на объектах по обращению с отходами не является обязательным требованием законодательства и проводится по инициативе руководства ООО «Полигон ТБО».

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«Мы ведем постоянный контроль состояния окружающей среды вблизи объекта и привлекаем для этого специалистов авторитетных сертифицированных лабораторий. Детальный и строгий мониторинг состояния грунтовых вод убеждает нас в том, что все процессы отлажены. И даже малая вероятность загрязнения грунтовых вод исключена», – отметил заместитель генерального директора по производству Полигона ТБО Роман Рупотка.

Кроме исследования грунтовых вод, на полигоне регулярно отслеживают состав фильтрата, который скапливается в специальном пруду-испарителе. Также на территории объекта постоянно производится исследование почвы и воздуха.

По словам главного эколога предприятия Андрея Мигуна, вода, воздух и почва полигона в Полетаево являются одними из самых «изученных» среди остальных подобных специализированных объектов региона: настолько тщательный лабораторный разбор осуществляется мало где даже в масштабах УрФО.

Готов полетаевский полигон и к весеннему сезону. Чтобы исключить вероятность загрязнения подземных вод во время возможных паводков, была подготовлена и реализована программа особого контроля: пруд-испаритель, куда поступает фильтрат, абсолютно герметичен и протечки исключены.

На предприятии заявили, что за несколько лет не отмечено никакой негативной динамики – подземные воды остаются чистыми. Этот факт подтверждают официальные лабораторные протоколы.

Хорошее качество подземных вод отмечают и привлеченные специалисты сертифицированной лаборатории. Эколог Центра экологии Урала Андрей Бесярин сообщил, что даже при первичном осмотре вода имеет высокую степень прозрачности и запах без примесей. Это свидетельствует о том, что в воде не превышен допустимый уровень такого соединения как азот аммония.

В среднем на подготовку отчета с результатами обязательного комплексного анализа у лаборатории уходит месяц. Второе, дополнительное исследование на наличие и уровень акриламида и органического углерода занимает меньше времени, но является более дорогостоящим.

Всего на исследование состава подземных вод ООО «Полигон ТБО» ежемесячно тратит свыше двухсот тысяч рублей, сообщает пресс-служба предприятия.