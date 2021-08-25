Специалисты ГРЦ Макеева бросили вызов будущему

Специалисты АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) приняли участие в VI корпоративном чемпионате по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы «Роскосмоса-2021».

Чемпионат проходил с 15 по 20 августа в Москве, объединив около 500 лучших представителей 32 предприятий ракетно-космической отрасли.

Как отмечают в пресс-службе предприятия, так сложилось, что Государственный ракетный центр на нынешнем чемпионате защищали однофамильцы - трое из четырех участников носят фамилию Кузнецов.

В компетенции «Инженерный дизайн CAD» ГРЦ имени Макеева представляли инженеры-конструкторы второй категории Денис Кузнецов и Сергей Киселев. Эксперты-компатриоты, сопровождающие участников от ракетного центра, - инженеры-конструкторы второй категории Анфиса Кузнецова и Анатолий Кузнецов.

«Инженерный дизайн CAD» - самая популярная компетенция на чемпионате. Она предполагает использование вычислительной техники и программного обеспечения для создания, редактирования, анализа и оптимизации инженерных проектов. Участникам необходимо было построить 3D-модель для печати на 3D-принтере, создать чертеж, фотореалистичную визуализацию, анимационный видеоролик, схемы сборки-разборки указанных частей конструкций.

Как рассказал Денис Кузнецов, уже имеющий опыт участия (по результатам чемпионата 2020 года вошёл в десятку лучших в своей компетенции и подтвердил квалификацию в международном рейтинге Medallion for Excellence), в этот раз большинство предлагаемых для решения задач были абсолютно новыми - с ними инженер-конструктор в работе не сталкивался.

«Все, что требуется для выполнения производственных задач, мы умеем. А конкурсные задания - это уже совершенно другой уровень, требующий дополнительных знаний, можно сказать, высший пилотаж. Поэтому я доволен своим результатом, поскольку удалось сориентироваться и проявить свой творческий потенциал. В этом несомненная заслуга и инженера-конструктора второй категории Владимира Шамарова, который готовил нас к чемпионату и которому мы за это очень благодарны», - отметил Денис Кузнецов.

Сергей Киселёв, впервые принимавший участие в чемпионате, так же доволен своей работой.

«Задания были сложные и интересные, хорошо подстегивало и строго ограниченное время на их выполнение. Такой опыт необходим всем, кто стремится к профессиональному развитию и росту. Знание 3D-программы очень здорово помогает в работе», - поделился Сергей Киселёв.

У экспертов стояла задача обеспечить качественный отбор победителей по компетенциям. Анатолий Кузнецов дважды участвовал в чемпионате (по результатам чемпионата 2019 года вошёл в десятку лучших в своей компетенции и подтвердил квалификацию в международном рейтинге Medallion for Excellence), в этом году - уже в качестве эксперта.

Анатолий признается, что ему интереснее быть участником, когда сам выполняешь работу, думаешь, стараешься по максимуму проявить свои творческие способности, применить всю базу знаний.

«Это позволяет развивать свое профессиональное мастерство и самосовершенствоваться, не дает набивать руку на замыленных вещах, ведь каждый раз в конкурсных заданиях появляется что-то новое с уклоном в другую сторону, и каждый раз результат непредсказуем!», - рассказал Анатолий Кузнецов.

По общему мнению участников и экспертов, чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса», несомненно, стимулирует к дальнейшему профессиональному росту. Здесь формируется новое поколение профессионалов, готовых сделать вызов будущему, способных внедрять новые прорывные технологии, создавать качественную и надежную ракетно-космическую технику.

Молодые специалисты Государственного ракетного центра, едва вернувшись, уже ставят амбициозные цели, намечая новые точки роста. И, прежде всего, планируют принять участие в IV чемпионате «Профессионалы ГРЦ», являющегося опорной площадкой для определения лучших специалистов, которые будут представлять предприятие на следующем отраслевом конкурсе.