Спектакль «Гринч» по мотивам сказки Доктора Сьюза увидят зрители в театре «Манекен»

С 20 декабря по 6 января в театре «Манекен» будут показывать новогодний спектакль «Гринч». Режиссёр Игорь Бармасов вместе с большой, профессиональной и амбициозной командой постановщиков выпускает авторскую работу по мотивам сказки Доктора Сьюза – для зрителей всех возрастов.

В праздники хочется веселья и чего-то особенного. Можно взять карандаш, немного музыки, альбомный лист и баночку волшебства и нарисовать целый городок, который оживёт – стоит лишь закрыть глаза. Карандаш начинает танцевать по бумаге – и вот уже звучат праздничные песни, вырастают дома, улочки, фонари и парки, пахнет шоколадом и карамелью. Персонажи с альбомных листов подбегают знакомиться, дарят подарки. Можно заходить ко всем в гости, пробовать угощения, кататься на сказочных существах по крышам домиков.

Но ни одна история не обходится без старого доброго злодея. А что, если он зелёный и мохнатый? Ну и пусть! Бежим сквозь линии, штрихи и точки навстречу приключениям!..

Премьеру рождественской истории предваряло несколько уникальных проектов.

Первым и самым долгоиграющим, на самом деле всё ещё продолжающимся событием стал фестиваль рисунков «Ктотоград». Юные зрители вместе с родителями рисуют Ктотоград и его жителей и отправляют свои работы на e-mail: tk@kultura174.ru (Ктотоград – чудесный город, в котором разворачиваются события сказки Доктора Сьюза. Это город, который населяют не обычные горожане, а очаровательные ктошки). Самые интересные рисунки накануне премьеры и во время новогодней кампании будут размещены на экранах перед театром, а также украсят фойе театра.

В середине ноября в театре состоялся public talk «Как мы прочитали сказки Доктора Сьюза», на котором режиссёр Игорь Бармасов и художник Катерина Ламыкина рассказали о задумке спектакля, его художественном решении, показали макеты декораций и костюмов, позволили зрителям во всех деталях представить то, что их ждёт накануне нового года в театре «Манекен».

А в самом конце осени режиссёры Игорь Бармасов и Николай Борисов провели актёрский тренинг. Зрители (а жалеющих оказалось так много, что они с трудом вместились на сцене театра) могли лично пройти хотя бы небольшую часть того пути, который проходят артисты вместе с постановщиками, когда работают над спектаклем – в данном случае нарисованным преступлением на Рождество под названием «Гринч».

А на канале театра регулярно выходили дневники репетиций спектакля.

Теперь осталось самое просто и самое приятное – прийти в театр «Манекен», сесть в зрительном зале и посмотреть спектакль!

Билеты можно приобрести в кассе театра, во всех отделениях Городских зрелищных касс и на сайте.