Прогноз астролога на 2021 год: Не надо пытаться вернуться в прошлое, нужно строить будущее

Спустя 15 лет садоводам освободили путь к озеру Кумкуль

В Аргаяшском районе садоводам вернули свободный доступ к озеру Кумкуль, который в течение 15 лет был закрыт заборами предпринимателей. Бизнесмены то собирали деньги за проход к воде, то пускали к водоему бесплатно, но в определенные часы. Об этом сообщила координатор по работе со СМИ регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Александра Лавриченко.

Владельцы баз отдыха на озере Кумкуль поставили высокие заборы, отрезав жителям дачно-садоводческого товарищества «Березка» путь к воде. Кроме того, бизнесмены возведенными ограждениями закрыли пожарные подъезды к озеру.

«Предприниматели, самовольно установившие заборы, словно издеваясь, постоянно меняли «правила игры», то устанавливая незаконный сбор платы за проход через территорию баз отдыха, то делая его свободным, но лишь в определенные часы. А чаще всего пенсионеров просто разворачивали на входе без объяснения причин. Чиновники были в курсе проблемы, но бездействовали. Даже после того как прокуратура в 2019 году вынесла главе Аргаяшского района представление об устранении нарушений, ситуация не изменилась», – рассказал эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

Активисты ОНФ обратились в прокуратуру и к властям Аргаяшского района и добились решения о свободном доступе садоводов к озеру.

«Хотим особо подчеркнуть, что будущей весной и летом мы обязательно приедем и проверим, насколько добросовестно чиновники выполняют свои обязательства перед гражданами», – добавил Вороной.