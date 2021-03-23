Сразу четыре общежития магнитогорского вуза ждет масштабная реновация

В Магнитогорске (Челябинская область) масштабный ремонт ждет сразу четыре общежития МГТУ имени Носова.

Здание на проспекте Карла Маркса, 50/1 будет реконструировано, а в общежитиях на улице Чаплыгина, 2 и 4, проспекте Ленина, 94 пройдут капитальные ремонты. На эти цели вуз получил субсидию от министерства науки и высшего образования РФ.

Девятиэтажное общежитие блочного типа на Карла Маркса рассчитано на 263 места. Сейчас в нем проживают 23 семьи преподавателей и сотрудников университета. На период реконструкции им предоставят помещения в другом общежитии, расположенном на улице Грязнова, 51. В данный момент там делают косметический ремонт.

«В рамках реконструкции будет выполнена перепланировка помещений, с организацией секций квартирного типа с собственными кухонными зонами и собственным санузлом. Также сделают внутреннюю отделку комнат и наружную отделку фасадов. В здании полностью заменят окна, кабины лифтов и покрытие кровли, а также системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции. Это повысит уровень комфорта проживания студентов и наших сотрудников», - отметил проректор по развитию инфраструктуры МГТУ имени Носова Сергей Волков.

После реконструкции студенты будут проживать в жилой ячейке, рассчитанной на два, три и четыре человека, площадью от 37-ми до 59,4 квадратных метра.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления информационной политики МГТУ имени Носова Ксения Перчаткина, будет обеспечен беспрепятственный доступ в здание для маломобильных групп населения, а также удобное передвижение по участку.

Первый этаж общежития полностью оборудован для проживания маломобильных групп населения, включая кабинет врача, процедурный кабинет.

На цокольном этаже появится два зала с тренажерами для занятий спортом, раздельные раздевалки и душевые, укомплектованная техникой прачечная самообслуживания.

Планируется, что ремонтные работы завершатся летом 2022-го года. Общая стоимость реконструкции - 243 миллиона 533 тысячи 64 рубля.

«Одновременно с Карла Маркса 50/1 была запланирована и реконструкция общежития по адресу: улица Уральская, 59. Подрядная организация в лице ООО «Уральский Институт Урбанистики» должна была выполнить проектные работы с учетом прохождения главгосэкспертизы России ещё в четвертом квартале 2020 года. На сегодняшний день документация находится в стадии доработки и не направлена на государственную экспертизу». Сейчас МГТУ имени Носова проводит претензионную работу с подрядчиком», - рассказал Сергей Волков.

Параллельно с реконструкцией будут вестись капитальные ремонты еще в трех общежитиях: по проспекту Ленина, 94, на улице Чаплыгина, 2 и 4. Последние выведены из эксплуатации в 2015 году.

«Капитальный ремонт предполагает отделку внутренних помещений с заменой всех инженерных коммуникаций. Обновят системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения», - сообщил Сергей Волков.

На капитальный ремонт трёх общежитий министерство науки и высшего образования РФ выделило университету 115 миллионов 690 тысяч 40 рублей.