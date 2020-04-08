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Статистика компании «Интерсвязь» подтверждает самоизоляцию жителей Челябинской области

Общество
Сегодня, 12:19

Массовую самоизоляцию жителей Челябинской области подтвердила статистика лидера телекоммуникационного рынка Южного Урала – компании «Интерсвязь».

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, по данным статистики открывания дверей «Умных домофонов», полученных в процессе проведённой проверки, стало известно о том, что люди реже выходят на улицы, предпочитая наблюдать за обстановкой в своем городе через интернет. Специалисты отмечают пятикратный рост количества пользователей сервиса «Улицы онлайн». Компания «Интерсвязь» продолжает отслеживать нагрузку на сеть и вести статистику по использованию интернета и услуг.

В период самоизоляции граждан в компании отмечен резкий рост посещаемости сервиса «Улицы онлайн». Если раньше к городским камерам в среднем подключалось до 18 тысяч пользователей в день, то в период изоляции эта цифра достигала 95 тысяч. Горожанам интересно посмотреть не только на пустые улицы своего города, но и на дезинфицирующие машины, которые работали на дорогах Челябинска. При этом количество уникальных пользователей сервиса выросло в три раза. Чаще всего люди подключались к камере на Площади Революции в Челябинске (до 22 тысяч просмотров в день).

Изоляция граждан заметна и по частоте использования «Умных домофонов». Так, количество открывания дверей в подъезды снизилось почти на 35%. Если в обычные рабочие дни двери в подъезд, где установлены «Умные домофоны» от компании «Интерсвязь», открывались несколько сотен тысяч раз в сутки, то на период самоизоляции эти показатели сравнимы с периодом новогодних каникул.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, резкого роста по количеству заявок на новые подключения интернета в многоквартирных домах не наблюдается несмотря на то, что доступ в онлайн сейчас является основным средством для работы и развлечений. В среднем, количество желающих стать абонентами компании держится на стабильном уровне, в том числе и в частных домах по технологии PON. Это связано со стабильной работой сети, сохранением хорошего качество связи при больших нагрузках и оперативным реагированием на внештатные ситуации.

Состояние сети во всех городах присутствия на данный момент стабильно, однако отмечается рост нагрузки на каналы на протяжении дня. Если раньше основной пик пользования интернетом фиксировался только по вечерам с 19:00 до 23:00, то сейчас эта же нагрузка обеспечивается в течение всего дня с 10:00 до 24:00. В компании ведётся круглосуточный мониторинг сети, чтобы оперативно принимать решения и меры для обеспечения стабильного  доступа в интернет, расширен штат специалистов службы технической поддержки. Также компания включилась в ряд проектов поддержки населения, в том числе в мобильном приложении «Интерсвязь. Умный город» в разделе «чат с оператором» совместно с правительством Челябинской области реализована горячая линия по вопросам самоизоляции.

 

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