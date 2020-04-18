ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 18 апреля

Общество
Вчера, 23:57
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области заболевшие коронавирусом выявлены уже в 16 муниципалитетах: Челябинск – 32 человека (из них 17 выписаны по выздоровлению), Магнитогорск – 11 (четверо выписаны, остальные продолжают лечение), Кизильский район – семь  человек (пятеро выписаны, двое продолжают лечение), Бреды – четверо (трое выписаны, один продолжает лечение), Снежинск – трое (продолжают лечение), Верхнеуральск – двое (оба выписаны), Миасс – двое (один выписан, один продолжает лечение), Златоуст – один (выписан), Сосновский район – один, Ашинский район – двое (продолжают лечение), Копейск – один (в больнице), Коркинский район – один (в больнице), Красноармейский район – один, Чебаркульский район (в больнице), Уйский район (продолжает лечение), Верхний Уфалей (в больнице).

По данным оперативного штаба области, из 71 заболевшего коронавирусной инфекцией трое детей (до 18 лет), восемь южноуральцев старшего возраста (65 лет и старше). Самому старшему заболевшему 88 лет, самому маленькому – шесть месяцев.

По данным статистики, в списке заболевших шестимесячный малыш из Кизильского района, 11-летний подросток из Челябинска и шестилетний ребенок из Снежинска. Первые двое заразились после контакта с заболевшим, снежинский ребенок ездил с родителями в Доминикану. У малышей из Кизила и Снежинска нет никаких клинических признаков заболевания, у челябинского ребенка – состояние легкой степени тяжести.

В числе заболевших старшего возраста 80-летний и 69-летний жители Магнитогорска, 65-летний, 66-летний, 67-летний и 88-летний челябинцы.. Самый пожилой пациент никуда не выезжал, ни с кем не контактировал и у него тяжелое течение болезни, пневмония. У 66-летнего также тяжелое течение, он приехал из Москвы. Двое контактировали с заболевшими, и у них легкая степень заболевания

Из общего число заболевших южноуральцев 22 человека не имеют клинических проявлений коронавирусной инфекции: в Челябинске 9 из 32 человек не имеет симптомов болезни, в Кизильском районе – четверо из семи, в Магнитогорске – трое из 11, в Бредах – один из четырех, в Снежинске трое, в Аше – один из двух, в Златоусте – один.

У каждого четвертого заболевшего – 20 из 77 - выявлена пневмония, в том числе в Челябинске – у 6 из 32 (трое тяжелой степени, в том числе один на ИВЛ, остальные - средней), в Бредах у троих из четырех (две в легкой степени, одна в средней),  в Магнитогорске – у двоих (средняя и легкая степень), в Верхнеуральском районе – у двоих (средняя степень), в Миассе (легкая), Кизильском районе – двое (легкая и средняя степень), в Сосновском районе – один (легкая степень), в Аше – один (средняя степень), в Верхнем Уфалее – один (легкая степень), Копейск – один (средняя степень).

Из 71 случая заболевания 25 завозные случаи из-за границы (из Италии, Лондона, Германии, Польши, Украины, Испании, Доминиканы, Пхукета, Аргентины, Белоруссии, Египта и США).

Каждый шестой заболевший – 13 из 71 - приехал из Москвы (Челябинск – шесть, Аша и Магнитогорск - по двое, Уйский, Чебаркульский районы, Коркино – по одному).

Двенадцать случаев заболевания выявлено у тех, кто за пределы региона не выезжал и ни с кем из заболевших не контактировал (Челябинск – семеро, по одному в Миассе, Копейске, Магнитогорске, Кизильском и Сосновском районах). Остальные – после контакта с заболевшим, в том числе один – после контакта с приехавшим из Армении (в Магнитогорске).

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Федерация
Вчера, 21:24
Темпы прироста случаев коронавируса в России и УрФО растут
Общество
Вчера, 14:26
Тотальный контроль
Для челябинских водителей введен «комендантский час»
Общество
Вчера, 10:38
В Челябинской области подтверждено еще семь случаев заболевания коронавирусом
Общество
17.04.20 20:28
В больнице №3 Челябинска продемонстрировали маршрутизацию пациентов с коронавирусом и пневмонией
17.04.20 20:28
В больнице №3 Челябинска продемонстрировали маршрутизацию пациентов с коронавирусом и пневмонией
17.04.20 17:45
Больницы Челябинской области получают помощь от организаций и неравнодушных южноуральцев
17.04.20 15:25
ММК организовал пошив многоразовых масок для своих сотрудников
17.04.20 15:14
Алексей Текслер разъяснил механизм самоизоляции для прилетающих из Москвы и Питера
17.04.20 14:59
Челябинские полицейские переходят на жесткие меры борьбы с нарушителями режима самоизоляции
17.04.20 14:34
В субботу спецборт доставит в Екатеринбург южноуральцев, застрявших в Таиланде
17.04.20 14:03
Челябинцы из дома на Ереванской поблагодарили пожарных за спасение
17.04.20 14:00
В Магнитогорске стартовала краеведческая онлайн-викторина
17.04.20 12:55
Челябинские охотники останутся без добычи дольше обычного
17.04.20 12:38
Текслер вышел с самоизоляции, а его пресс-секретарь исцелился
Общество
Вчера, 14:26
Тотальный контроль
Для челябинских водителей введен «комендантский час»
Политика
17.04.20 14:32
Текслер: Все планы по поддержке ветеранов будут выполнены в полном объеме
Новости
Вчера, 20:55
Среда обитания
На озере Смолино в Челябинской области сегодня задержали браконьеров
17.04.20 22:39
Общество
Текслер: Подготовка к летнему оздоровительному сезону идет в соответствии с графиком
17.04.20 16:43
Экономика
ЧЦЗ увеличивает инвестиции в модернизацию производства
17.04.20 16:24
Происшествия
В отношении чиновников минздрава Челябинской области возбуждено уголовное дело
17.04.20 15:40
Экономика
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту 
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
17.04.20 22:39
Общество
Текслер: Подготовка к летнему оздоровительному сезону идет в соответствии с графиком
17.04.20 15:25
Общество
ММК организовал пошив многоразовых масок для своих сотрудников
17.04.20 14:34
Общество
В субботу спецборт доставит в Екатеринбург южноуральцев, застрявших в Таиланде
17.04.20 14:03
Общество
Челябинцы из дома на Ереванской поблагодарили пожарных за спасение
17.04.20 14:00
Общество
В Магнитогорске стартовала краеведческая онлайн-викторина
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика