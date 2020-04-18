Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 18 апреля

В Челябинской области заболевшие коронавирусом выявлены уже в 16 муниципалитетах: Челябинск – 32 человека (из них 17 выписаны по выздоровлению), Магнитогорск – 11 (четверо выписаны, остальные продолжают лечение), Кизильский район – семь человек (пятеро выписаны, двое продолжают лечение), Бреды – четверо (трое выписаны, один продолжает лечение), Снежинск – трое (продолжают лечение), Верхнеуральск – двое (оба выписаны), Миасс – двое (один выписан, один продолжает лечение), Златоуст – один (выписан), Сосновский район – один, Ашинский район – двое (продолжают лечение), Копейск – один (в больнице), Коркинский район – один (в больнице), Красноармейский район – один, Чебаркульский район (в больнице), Уйский район (продолжает лечение), Верхний Уфалей (в больнице).

По данным оперативного штаба области, из 71 заболевшего коронавирусной инфекцией трое детей (до 18 лет), восемь южноуральцев старшего возраста (65 лет и старше). Самому старшему заболевшему 88 лет, самому маленькому – шесть месяцев.

По данным статистики, в списке заболевших шестимесячный малыш из Кизильского района, 11-летний подросток из Челябинска и шестилетний ребенок из Снежинска. Первые двое заразились после контакта с заболевшим, снежинский ребенок ездил с родителями в Доминикану. У малышей из Кизила и Снежинска нет никаких клинических признаков заболевания, у челябинского ребенка – состояние легкой степени тяжести.

В числе заболевших старшего возраста 80-летний и 69-летний жители Магнитогорска, 65-летний, 66-летний, 67-летний и 88-летний челябинцы.. Самый пожилой пациент никуда не выезжал, ни с кем не контактировал и у него тяжелое течение болезни, пневмония. У 66-летнего также тяжелое течение, он приехал из Москвы. Двое контактировали с заболевшими, и у них легкая степень заболевания

Из общего число заболевших южноуральцев 22 человека не имеют клинических проявлений коронавирусной инфекции: в Челябинске 9 из 32 человек не имеет симптомов болезни, в Кизильском районе – четверо из семи, в Магнитогорске – трое из 11, в Бредах – один из четырех, в Снежинске трое, в Аше – один из двух, в Златоусте – один.

У каждого четвертого заболевшего – 20 из 77 - выявлена пневмония, в том числе в Челябинске – у 6 из 32 (трое тяжелой степени, в том числе один на ИВЛ, остальные - средней), в Бредах у троих из четырех (две в легкой степени, одна в средней), в Магнитогорске – у двоих (средняя и легкая степень), в Верхнеуральском районе – у двоих (средняя степень), в Миассе (легкая), Кизильском районе – двое (легкая и средняя степень), в Сосновском районе – один (легкая степень), в Аше – один (средняя степень), в Верхнем Уфалее – один (легкая степень), Копейск – один (средняя степень).

Из 71 случая заболевания 25 завозные случаи из-за границы (из Италии, Лондона, Германии, Польши, Украины, Испании, Доминиканы, Пхукета, Аргентины, Белоруссии, Египта и США).

Каждый шестой заболевший – 13 из 71 - приехал из Москвы (Челябинск – шесть, Аша и Магнитогорск - по двое, Уйский, Чебаркульский районы, Коркино – по одному).

Двенадцать случаев заболевания выявлено у тех, кто за пределы региона не выезжал и ни с кем из заболевших не контактировал (Челябинск – семеро, по одному в Миассе, Копейске, Магнитогорске, Кизильском и Сосновском районах). Остальные – после контакта с заболевшим, в том числе один – после контакта с приехавшим из Армении (в Магнитогорске).