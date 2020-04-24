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Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 24 апреля

Общество
Вчера, 23:11
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области заболевшие коронавирусной инфекцией Covid-19 выявлены уже в 22 муниципальных образованиях региона.

Первый случай заболевания установлен в Еткульском районе у 85-летнего жителя. Он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал, находился на лечении в отделении анестезиологии-реанимации районной больницы. У мужчины – пневмония.

Как сообщили в администрации Еткульского района, мужчина направлен для дальнейшего лечения в Челябинск. Определён круг лиц, которые контактировали с больным. Все они сдали анализ на коронавирус и помещены на карантин. Отделение, где мужчина проходил лечение, закрыто на обработку и дезинфекцию.

Златоуст продолжает удерживать лидирующую позицию по числу заболевших в регионе. На утро 24 апреля в городском округе было зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции (за сутки добавилось 28 новых), к вечеру их число увеличилось до 82. Двоим самым юным пациентам – по 17 лет, самому возрастному – 90 лет.

В списке заболевших только два завозных случая – из Пхукета и Москвы. Пятеро – никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. Остальные заболели послед контакта с зараженным. В городе произошла вспышка коронавируса в городской больнице. На карантин закрыт один из корпусов. Пока только один выздоровел и выписан, остальные продолжают лечение. У шести пациентов – пневмония, в том числе у четырех не контактных. У 58-летнего – легкая степень, у 52-летнего, 62-летнего, 71-летнего и 90-летнего – средняя. У 36 пациентов нет никаких клинических проявлений болезни. Умер 78-летний пациент. Он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал. У него была пневмония тяжелой степени.

На втором месте по числу заболевших Челябинск. В областном центре официально подтверждено 65 случаев коронавируса, за сутки добавился 21 случай. Самому маленькому пациенту с коронавирусом – один год, самому старшему – 88 лет. Из общего числа случаев заболевания – 19 завозных, в том числе восемь – из Москвы, остальные из Германии, Лондона, Италии, Польши, Украины, Испании, США, Доминиканской Республики, Минвод. Двенадцать пациентов никуда за пределы региона не выезжали и ни с кем из больных не контактировали. Остальные заболели после контакта с заболевшим.

Выписаны по выздоровлению – 21. У семи заболевших – пневмония, из них пятеро никуда не выезжали за пределы региона и ни с кем не контактировали, один приехал из США, один – из Москвы. У двоих тяжелая степень заболевания, из них один – 58-летний на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У 13 человек нет клинических признаков заболевания. Один человек скончался - 66-летний челябинец, который приехал и клиники Москвы (у него была онкология).

Третье место по числу выявленных случаев у Магнитогорска – 32. За сутки добавились двое. В списке заболевших пятеро детей – двух, четырех, семи, восьми и 11 лет. Всего выписаны восемь человек, остальные продолжают лечение. У 12 заболевших выявлена пневмония. Из них один заразился после общения с приехавшим из Армении, двое вернулись из Москвы, шестеро никуда не выезжали и ни с кем из заболевших не общались, остальные – после контакта с заболевшими. У 51-летнего магнитогорца тяжелая степень пневмонии, он на ИВЛ.

В Миассе 10 случаев заражения. Самому маленькому – четыре года, старшему – 60 лет. За сутки было выявлено шесть новых заболевших сотрудников полиции отдела «Южный». Из общего числа случаев заболевания один завозной - из Испании. Двое заболевших никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. Один выписан, остальные продолжают лечение. У двоих пневмония средней и легкой степени.

В Кизильском районе семеро заболевших. Пятеро выписаны, двое с пневмонией продолжают лечение.

В Брединском районе шестеро заболевших (плюс один). Три случая завозных (из Дагестана, ОАЭ, Минводы). Один никуда не выезжал и ни с кем не контактировал. У троих - пневмония. Трое выписаны, двое продолжают лечение.

В Верхнем Уфалее четверо заболевших, у всех пневмония. Трое никуда не выезжали и ни с кем не контактировали, один заболел после встречи с зараженным.

В Троицке число заболевших выросло с одного до четырех. Один не контактен, никуда не выезжал., остальные заразились после контакта. Все продолжают лечение.

В Верхнеуральске – три случая, все завозные. Один – из Новосибирска, двое приехали из ОАЭ, у обоих была пневмония, уже выписаны. Один продолжает лечение.

В Снежинске три подтвержденных случая (приехали из Доминиканской Республики, все выписаны).

В Красноармейском районе трое заболевших. Один приехал из Москвы, один заразился после контакта с заболевшим. Один пациент – 80-летний - никуда не выезжал и ни с кем не контактировал, у него пневмония. Все продолжают лечение.

В Катав-Ивановском районе – трое. Один приехал из Пензы, двое заразились после контакта с больным, все продолжают лечение.

Ашинский район – двое (продолжают лечение, у одного пневмония, оба приехали из Москвы), Чебаркульский район – двое с пневмонией (один приехал из Москвы, один заразился после контакта с заболевшим, оба в больнице), в Трехгорном – двое (один приехал из Москвы, один заразился после общения с ним, продолжают лечение), в Копейске – двое (один приехал из Москвы, 58-летний пациент никуда не выезжал и ни с кем больным не общался, у него пневмония, оба продолжают лечение), в Коркинском районе – двое (одна приехала из Москвы, вторая заразилась после контакта. Продолжают лечение).

В Сосновском районе один заболевший (54-летний пациент никуда не выезжал и ни с кем из заболевших не контактировал, у него пневмония легкой степени,), Кусинском районе – один (заразился после контакта с больным, продолжает лечение), Уйский район – один (приехал из Москвы, продолжает лечение).

В больницах области также проходят лечение 10 жителей других регионов. Пятеро приехали из Москвы, один из Санкт-Петербурга (Златоуст), один из Ленинградской области, один – из Ставропольского края (временно живет и работает в Копейске), один из Сибая в Магнитогорск. Они были доставлены в лечебные учреждения Челябинска с аэропорта и железнодорожного вокзала. Все продолжают лечение.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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