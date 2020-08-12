Столичные архитекторы готовятся презентовать первые эскизы проекта новой набережной Смолино

Архитекторы московского бюро Wowhaus презентуют первые эскизы проекта набережной на челябинском озере Смолино, которая появится в конце улицы Гагарина, 17-го августа. В настоящее время идет работа над набросками концепции.

Об этом сегодня, 12-го августа, сообщили в группе проекта в ВКонтакте.

Чтобы изучить мнения горожан о том, какой должна получиться новое общественное пространство на берегу уникального водоема (в этом году в Челябинске активно благоустраивают набережную со стороны Новороссийской), столичные специалисты просматривают видеозаписи уже состоявшихся сессий, анкеты челябинцев и знакомятся с комментариями жителей.

С первыми итогами своей работы московские архитекторы познакомят жителей южноуральской столицы 17-го августа в 19 часов. Ссылка на трансляцию будет опубликована в сообщества проекта.

Напомним, инициатором создания архитектурной концепции набережной Смолино на участке в конце улицы Гагарина выступила Группа ЧТПЗ.

«Сегодня набережная благоустраивается в районе дворца культуры Челябинского трубопрокатного завода по проекту администрации Ленинского района. Набережная, которую собираемся спроектировать мы, находится между строящейся сегодня набережной у ДК ЧТПЗ и набережной около ЖК «Смолинский» (территория отмечена красным)», - рассказали московские архитекторы.

Как отмечается в группе проекта, корпоративная философия Группы ЧТПЗ «Белая металлургия» выходит за пределы предприятий в городскую среду.

«Набережная озера Смолино станет новым общественным рекреационным пространством, рассчитанным на жителей не только Ленинского района, но и всего города, и даст импульс к развитию новых территорий Челябинска. Проект благоустройства набережной подразумевает сохранение и развитие сложившейся экосистемы охраняемой природной территории», - подчеркнули столичные специалисты.

Тем временем, челябинцы активно дискутируют на тему облика новой набережной. Сессий по соучаствующему проектированию, на которых горожане высказывали свои мнения (проект создается с их учетом), было несколько. Напомним, первая состоялась в онлайн-формате четвертого августа.

Модератором встречи выступила начальник отдела перспективного развития управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Ольга Никитина, спикерами стали архитектор Wowhaus Глеб Перевозников и глава Ленинского района Александр Орёл.

Участников сессии – жителей южноуральской столицы – разделили на небольшие группы. В результате обсуждения предназначения будущего общественного пространства и его наполнения команды определили наиболее важные, на их взгляд, ценности (группа №1 - променад, индустриальная, семейная, специально для детей, досуговая; группа №2: - семейная, специально для детей, тихая, неиндустриальная, дикая.