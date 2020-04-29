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Едим дома, как в ресторане

Столовая ЧелГУ начала готовить для жителей города пиццу, салаты, шашлыки и окрошку

Фото: 
Пресс-служба ЧелГУ
Общество
Сегодня, 15:03

Комбинат питания Челябинского государственного университета организовал доставку еды по городу. Теперь заказать блюда из обновлённого меню от известного шеф-повара Тимура Жанайдарова может любой желающий.

«Расширение функционала нашего комбината, работа навынос решает сразу несколько задач. Во-первых, не простаивают его мощности, и сотрудники (а это 20 человек!) будут получать заработную плату. Во-вторых, мы обеспечиваем питанием горожан в самоизоляции в востребованном сегодня формате доставки. Кроме того, сейчас мы прорабатываем вопрос привлечения к деятельности комбината наших студентов, которым тоже нужна возможность заработать», - рассказал ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев.

В меню несколько видов пицц, пироги, шашлыки, котлеты и рыба, салаты и полезные гарниры, например, брокколи и цветная капуста. А ещё - супы: домашняя лапша, грибной суп-пюре и окрошка. Меню разнообразное, цены приемлемые, названия удивляют креативностью и оригинальностью. Так, в столовой ЧелГУ в качестве гарнира гурманам могут предложить даже "Ким Чен ира" - жареный рис с яйцом, кореньями и ароматными травами, заправленный соевым соусом.

Как отмечают в пресс-службе вуза, столовая приняла дополнительные меры безопасности. Так, на комбинате работает рецеркулятор, убивающий микробов, курьеры доставляют в масках, очках и перчатках, которые обрабатываются после каждого выезда, закуплены специальные сумки для перевозки горячих блюд.

Комбинат питания ЧелГУ работает ежедневно, включая субботу и воскресенье, по всем районам города. Заказ можно сделать с 10:00 до 17:00 по телефону +7 (996) 692-55-20 или в сообществе ВКонтакте «Комбинат питания». При заказе от 300 рублей доставка будет бесплатной. Предусмотрен и самовывоз блюд (Братьев Кашириных, 129, вход Театрального корпуса), в случае которого клиент получает скидку до 30 процентов.

«Мы продолжаем совершенствовать наши услуги, меню будет расширяться. Свои пожелания вы можете оставить в телеграм-канале «Вкусный ЧелГУ». Спасибо, что и в самоизоляции остаётесь с нами!», - отметил Тимур Жанайдаров.

 

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