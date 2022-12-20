Стратегический партнер премии «Серебряный Лучник» – Урал отметит лучшие проекты в сфере ESG-коммуникаций

«Магнит» выступит стратегическим партнером региональной премии «Серебряный Лучник» – Урал и вручит спецприз в номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты».

К ESG-коммуникациям относятся кампании и проекты в сферах корпоративной социальной ответственности, бережного отношения к природным ресурсам, инклюзии и других направлений устойчивого развития. В прошлом году в этой номинации премию «Серебряный Лучник» – Урал получил совместный проект компании «Брусника» и издания Strelka Mag «Азбука устойчивого жилья».

«Серебряный Лучник» на Урале — это не только уникальная площадка для расширения круга единомышленников, но и возможность познакомиться с интересными проектами в сфере ESG-коммуникаций», — комментирует Дарья Маршук, руководитель по внешним коммуникациям и связям с госорганами ПАО «Магнит» по Уральскому округу (регионы УрФО, ПФО).

Выдвинуть свой коммуникационный проект на конкурс в рамках премии «Серебряный Лучник» – Урал можно до 23 декабря на сайте luchnik-ural.ru. Оценивать проекты будет жюри, в состав которого вошли профессионалы в области PR, маркетинга и медиакоммуникаций из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Оператором премии выступает коммуникационное агентство АГТ.