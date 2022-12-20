20.12.2022
Травматологи ЧОКБ восстановили анатомию и функцию коленного сустава молодой пациентки
20.12.2022
Депутаты Челябинской Думы приняли сегодня, 20 декабря, главный финансовый документ города - бюджет на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов
20.12.2022
В Челябинск приедут звезды мирового и российского бокса
20.12.2022
В Челябинске презентуют исторический альбом «Александр I на Урале»
20.12.2022
Дед Мороз и цифровая Снегурочка ждут голосовых детских писем с пожеланиями
20.12.2022
Ожидание транспорта на челябинской «Орбите» некомфортно и небезопасно
Стратегический партнер премии «Серебряный Лучник» – Урал отметит лучшие проекты в сфере ESG-коммуникаций
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022