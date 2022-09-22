Строительство продолжится: Наталья Котова осмотрела новую дорогу на Молдавской

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 22-го сентября, осмотрела новую дорогу на улице Молдавской, которая ведет к академическому лицею №95.

В этом году был реализован первый этап строительства: дорогу заасфальтировали на участке от проспекта Победы до гаражного кооператива. В 2023-м году планируется строительство участка от ГСК №13 до пересечения улиц 250-летия Челябинска и 40-летия Победы, пояснил председатель комитета дорожного хозяйства города Ринат Кучитаров, также принявший участие в рабочем выезде на объект.

Отметим, дорогу на Молдавской сделали по многочисленным просьбам родителей. Подобраться к школе было невозможно. Как говорится, не пройти – не проехать (безопасный подход существовал, но с другой стороны, и это было очень неудобно): перед зданием лицея не было даже подобия дороги.

Как пояснила Наталья Котова, образовательное учреждение здесь построили, а вот проектирование дороги по улице Молдавской в этой части, от проспекта Победы до улицы 250 лет Челябинска, на тот момент выполнено не было.

«На разработку проекта ушло время, потом мы зашли с ним в программу «Безопасные качественные дороги». Сейчас у нас двухгодичный контракт по наведению порядка на этом участке. Сегодня выполнено больше половины работ по данному контракту. На следующий год остается еще часть работ, которые должны пройти по территории гаражного кооператива, в противном случае участок дороги до 250-летия Челябинска «пробить» полностью у нас не получится. Сделать это необходимо, потому что с учетом того трафика, который мы имеем по улице 40-летия Победы, все равно должна быть еще одна, второстепенная улица - параллельная улица, по которой можно было бы проехать с проспекта Победы на Братьев Кашириных, потому что ситуации бывают разными. Чтобы перейти с одной большой автомагистрали на другую, нужны, естественно, линии пересечения – улицы, которые соединяют магистрали. Очень надеемся, что удастся в следующем году завершить работу с жителями по гаражам и закончить этот объект», - отметила Наталья Котова.

Напомним, работа по изъятию у собственников гаражей и земли уже ведется. Как ранее сообщали в городской администрации, в границы строительства дороги попадают 125 гаражных боксов, а также часть земельного участка с кадастровым номером 74:36:0000000:1291.

Средства на строительство дороги по Молдавской выделил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.