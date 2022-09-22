22.09.2022
В Челябинске полностью закрывают движение по улице Плодородной
22.09.2022
«Без оглядки» с ММК: мечты обязательно сбываются
22.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23 сентября (18+)
22.09.2022
Депутат Заксобрания восстанавливает скульптуры в детском саду Ясиноватой
22.09.2022
ММК-МЕТИЗ представляет свою продукцию в Волгограде
22.09.2022
Центробанк рекомендовал предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам
Строительство продолжится: Наталья Котова осмотрела новую дорогу на Молдавской
22.09.2022
Наталья Котова прогулялась по парку Калининского района и Университетской набережной
22.09.2022
Котова услышала просьбы жителей Тополинки
21.09.2022
В челябинском поселке ЧВВАКУШ начинают ремонтировать дороги
20.09.2022
Экранные ограждения на улице Цвиллинга в Челябинске «будут держать удар»
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022