Студенческие отряды Челябинской области начинают трудовое лето. Глава региона Алексей Текслер поздравил молодежь Южного Урала с этим важным в их жизни событием.

«Рад видеть вас сегодня здесь улыбающимися, энергичными, готовыми к новым трудовым подвигам. Дорогие друзья, за последние несколько лет наш студенческий трудовой отряд Челябинской области проявил себя с наилучшей стороны. Здесь рядом с нами находится переходящее знамя лучшего студенческого трудового отряда России, которое мы получили в 2019 году. Я очень горд и счастлив, что именно Челябинская область стала лучшей среди всех регионов страны. Вы большие молодцы!» – поздравил студентов Алексей Текслер.

Виновники торжества сдали рапорты о готовности и получили путевки на работу. Кроме того, в понедельник, 31 мая, возле памятника Курчатову состоялся торжественный парад участников трудового движения.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, в этом году южноуральцы отправятся работать на всероссийскую студенческую стройку «Мирный атом» в Озерске, в отели Крыма, детские оздоровительные лагеря родного края.

Для некоторых ребят трудовой семестр стартовал еще в начале мая: студенты уже трудятся в пассажирских поездах проводниками, а также матросами-спасателями на пляжах Челябинска.

СПРАВКА

Челябинское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» обеспечивает временной трудовой занятостью свыше двух тысяч студентов, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи Южного Урала.