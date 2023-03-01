Студентки ЮУГМУ и колледжа университета вышли в финал «Национального достояния России»

Студентки Южно-Уральского государственного медицинского университета и колледжа ЮУГМУ (Челябинск) стали финалистками всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России».

Теперь трем финалисткам с двумя прошедшими в финал работами предстоят выступления на конференции в Москве. Это студентки ЮУГМУ Ксения Онищенко и Вероника Михайлуца (руководитель - Олег Пешиков) и студентка медицинского колледжа при университетете Яна Корякина (руководитель - Елена Симбирякова).

Ксения и Вероника представят работу на тему «Организация научно-практических и учебно-методических конференций по истории медицины как важный этап патриотического воспитания студентов медицинских университетов» в направлении «Социально-значимые инициативы».

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии ЮУГМУ Олег Пешиков отметил, что целью данной научно-исследовательской работы является популяризация знаний у студентов по истории медицины, в том числе истории хирургии, путем регулярного проведения научно-практических и учебно-методических конференций.

«Именно на таких конференциях у студентов есть возможность гораздо глубже, чем это позволяет учебная программа, исследовать долгий и сложный путь становления медицины, изучая личности врачей, стоявших у ее истоков и творивших ее историю. Безусловно, участие в подобных мероприятиях способствует формированию уважения к профессии врача», - подчеркнул Олег Пешиков.

Яна Корякина представит в Москве работу «Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов пожилого возраста после перенесенного инсульта» по направлению «Медицина, здоровый образ жизни».

Как пояснила Яна, тема актуальна, так как медицинская сестра является важным звеном в реабилитации пациента после перенесенного инсульта, обеспечивает поддержку обездвиженной части тела больного, помогает пациенту держать равновесие с выполнением повседневных действий (ходьбой, вставанием и усаживанием), проводит лечебную гимнастику, оказывает психологическую поддержку пациенту и его родственникам, выражает заботу и уверенность в том, что ситуация улучшится.

«Мы считаем, что качественный сестринский уход за больным в постинсультном периоде значительно улучшает качество его жизни. Средний медицинский персонал наиболее приближен к пациенту и находится возле него наибольшее количество времени, и поэтому знает, как помочь пациенту, чтобы он не чувствовал дискомфорт в этот жизненный период», - пояснила Яна Корякина.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Олег Пешиков, основной целью проведения конкурса «Национальное достояние России» является привлечение молодежи к участию в создании научно-исследовательских работ, оценка которых включает проведение двух последовательных туров.

«В заочном туре участникам необходимо было направить в экспертный совет свои научно-исследовательские работы по теме одного из выбранных направлений. Лучшие из них, по мнению жюри, прошли во второй тур, который состоится в очном формате в Москве с 14 по 16 марта на XVII всероссийской конференции обучающихся», - отметил Олег Пешиков.

Участники поборются за главный приз конкурса - серебряный знак отличия «Национальное достояние России».