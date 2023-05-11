Студентов-первокурсников ЮУГМУ познакомили с особенностями работы врача-педиатра

Кандидат наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней и педиатрии Южно-Уральского государственного медицинского университета Екатерина Романенко познакомила студентов-первокурсников с особенностями работы врача-педиатра в амбулаторном звене и стационаре.

Встреча будущих педиатров с Екатериной Станиславовной состоялась на кафедре анатомии и оперативной хирургии ЮУГМУ и была организована - в рамках знакомства с профессией - профессором Ираидой Телешевой и доцентом Олегом Пешиковым, являющимися выпускниками педиатрического факультета.

Ираида Телешева подчеркнула, что здоровье населения страны закладывается с детства, и именно выпускники педиатрического факультета берут на себя ответственность за формирование здорового поколения.

Екатерина Романенко с 1995 года работает в медицинском университете, защитила в 2003 году диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме «Клинико-иммунологические особенности течения острого обструктивного бронхита и пневмонии у детей раннего возраста с перинатальным поражением ЦНС», является практикующим специалистом, осуществляет лечебную деятельность в детской городской клинической больнице №8, где курирует эндокринологическое отделение.

В рамках встречи Екатерина Романенко рассказала своим будущим коллегам об особенностях работы врача-педиатра как в амбулаторном звене, так и в стационаре, о том, что врач-педиатр имеет дело с пациентами определенного возраста - детьми, которые (особенно если это дети младшего возраста) помочь специалисту не могут (не могут сказать, что их беспокоит, показать и так далее). При этом у детей все «нормальные» показатели зависят от возраста (их надо помнить врачу-педиатру). Специалисту необходимо уметь отличать нормальные показатели от патологических.

«Часто врач-педиатр выступает не только как специалист-педиатр, но и как психолог, сталкиваясь с проблемами детей в неблагополучных семьях. В этой ситуации врачу необходимо разобраться, почему не созданы условия для воспитания и нормального развития ребенка, попытаться помочь ребенку, родителям - изменить ситуацию и условия, в которых находится ребенок», - пояснил Олег Пешиков.

Студенты с большим интересом слушали Екатерину Романенко, задавали ей вопросы, связанные с особенностями работы с детьми, психологического взаимодействия с маленькими пациентами и их родителями.

На вопрос о наиболее востребованных специальностях в педиатрии Екатерина Романенко ответила, что в настоящее время это неонатология. Хотя, учитывая укомплектованность врачами в педиатрической службе только на 60 процентов, востребованной будет любая специальность.

Одна из студенток поинтересовалась, с какими трудностями сталкиваются педиатры-женщины. Екатерина Романенко ответила, что мало времени остается на семью, собственных детей. В каждой семье эту трудность преодолевают по-своему (здесь важны и понимание со стороны мужа, и помощь родителей).

«Наша задача - уже на первом курсе показать студентам сложность профессии, важность ответственного отношения к ней и знания анатомии – базовой дисциплины, основы для изучения последующих предметов, в том числе и клинических», - подчеркнул Олег Пешиков в конце встречи.

По его словам, такие встречи с врачами разных специальностей сотрудники кафедры анатомии и оперативной хирургии ЮУГМУ планируют проводить регулярно, так как это позволяет студентам уже на ранних курсах определиться с выбором своей будущей специализации.