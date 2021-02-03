Студенты могут бесплатно покататься на коньках в парке Челябинска

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Студенты могут бесплатно покататься на коньках в парке Челябинска

В Челябинске стартовала акция «Бесплатный каток в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина для студентов». Молодые люди смогут покататься на коньках бесплатно при предъявлении студенческого билета, сообщили в управлении культуры города.

Студенты смогут бесплатно кататься на коньках в парке Гагарина весь февраль без ограничения по времени. При предъявлении одного студенческого на каток может пройти только один человек.

«Акцией может воспользоваться студент любой формы обучения, при предъявлении студенческого в кассу катка», - добавили в управлении культуры города.

График работы катка:

С понедельника по четверг с 11.00 до 21.00, в пятницу с 11.00 до 23.00, в субботу с 9.00 до 23.00, в воскресенье с 9.00 до 21.00.

Прокат коньков остается платным.

Фото: Управление культуры Челябинска