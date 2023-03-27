Суд отправил под домашний арест участника нападения на адвоката Кошмана

Центральный районный суд Челябинска сегодня, 27 марта, отправил под домашний арест сроком на один месяц - до 24 апреля - подозреваемого в нападении на адвоката Николая Кошмана.

Напомним, правозащитник был избит рано утром шестого марта при выходе из дома по улице Энгельса.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, 32-летний фигурант, установленный и задержанный полицией, подозревается в совершении преступления по пунктам «г» и «д» части второй статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

Рассмотрение ходатайства органа дознания об избрании задержанному меру пресечения проходило с участием прокуратуры Центрального района.

По данным органа дознания, шестого марта подозреваемый, действуя группой лиц (вместе с неустановленным лицом), из хулиганских побуждений, возле подъезда дома по улице Энгельса причинил телесные повреждения 39-летнему потерпевшему.