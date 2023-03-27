В Челябинске задержан основной подозреваемый в нападении на адвоката Кошмана

Оперативники уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску задержали одного из напавших на адвоката Николая Кошмана.

Как напомнили в пресс-службе регионального полицейского главка, правозащитник был избит рано утром шестого марта неизвестными мужчинами. Напали на Кошмана, когда он вышел из дома по улице Энгельса.

Фигуранта доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

Тем временем, работа по раскрытию преступления продолжается. В рамках возбужденного органами дознания уголовного дела проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение полной картины и всех деталей случившегося. Полицейские устанавливают организатора нападения и остальных подельников задержанного, причастных к избиению Николая Кошмана.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, случившееся с ним вызвало широкий общественный резонанс: информацию активно публиковали в федеральных и региональных СМИ, паблики тиражировали сообщения о нападении на правозащитника в социальных сетях.

«Раскрытие преступления стало делом чести для полицейских Южного Урала. К поимке злоумышленников подключились лучшие сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел. С первого дня работа по раскрытию данного преступления находилась на контроле у начальника главного управления МВД России по Челябинской области Михаила Скокова. Задержанию основного подозреваемого предшествовал большой объем проведенных оперативных мероприятий», - сообщили в главке.

Первоначальную информацию полицейские получили, подробно опросив участника и очевидцев происшествия. Участковые уполномоченные проводили поквартирный обход, устанавливали прохожих, которые в это время шли на работу и могли оказаться свидетелями случившегося. Жильцов дома детально расспрашивали обо всех подозрительных личностях, которые были замечены во дворе в последнее время, их приметах, о том, на каком транспорте они ездили и в каком направлении могли скрыться. Важна была любая мелочь, которая поможет установить нападавших, подчеркивают в полицейском главке.

Комплексная аналитическая и оперативная работа подразделений полиции не прекращалась ни на один день. Как результат – основной подозреваемый в нападении установлен и задержан.

Напомним, сам правозащитник рассказал в день нападения, что ему сломали руку и челюсть.

Николай Кошман выступает истцом в судебном процессе против депутата Алексея Денисенко, требуя лишить его мандата за сокрытие иностранных активов супруги. Также он является представителем истцов в деле о строительстве дороги к администрации Еткульского района.