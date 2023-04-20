Суд подтвердил законность решения депутатов о ликвидации КСП Миасса

Челябинский областной суд отказал в удовлетворении иска Валентины Комковой о признании незаконной ликвидации Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа.

Напомним, в январе 2023 года миасские парламентарии утвердили постановление о передаче полномочий Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа областному контрольному органу.

Председатель миасского отделения партии «Яблоко» Валентина Комкова подал иск в суд о признании незаконной ликвидацию КСП.

Челябинский областной суд отказал истице в удовлетворении ее требований.

Напомним, что решение о передаче Контрольно-счетной палате Челябинской области полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля было принято Собранием депутатов после длительного и детального изучения ситуации.

Депутаты более полугода анализировали все «за» и «против», изучали юридическую сторону вопроса. Собрание руководствовалось тем, что соглашение повышает статус контрольного органа.

В конце января 2023 года состоялась церемония подписания соглашения между Контрольно-счётной палатой Челябинской области и Собранием депутатов Миасского городского округа о передаче полномочий внешнего муниципального финансового контроля. Подобная практика успешно применяется в ряде регионов Российской Федерации.

Председатель КСП области Алексей Лошкин заверил, что принятое решение будет способствовать повышению уровня эффективности контрольной работы, что в конечном итоге отразится на качестве жизни миасцев.

Сотрудники КСП города сохранили рабочие места (приняты на работу в инспекцию КСП Челябинской области, территориально расположенную в Миассе), стали госслужащими и получили больше возможностей для повышения квалификации.

Собрание депутатов по-прежнему будет иметь возможность участвовать в формировании плана работы инспекции КСП и будет получать результаты всех проводимых проверок.