14.12.2022
Святые мощи преподобного старца Амвросия пробудут в Челябинске еще два дня
13.12.2022
В шести городах Челябинской области вновь объявлены НМУ
13.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 декабря (18+)
13.12.2022
Погибшие водители, искорёженное железо: еще две дорожные трагедии случились в Челябинской области
13.12.2022
Разочарование больше убытка: ферму обворовали свои же работники в Увельском районе
13.12.2022
Армянский мультфильм о храброй принцессе Анаит покажут в кинотеатрах Челябинска
Святые мощи преподобного старца Амвросия пробудут в Челябинске еще два дня
12.12.2022
В Челябинске состоится православная книжная выставка-форум «Радость Слова»
11.12.2022
Отец Игорь: Очень правильно встречаться и делиться своими дарованиями и талантами
10.12.2022
В субботу в Челябинске состоится Рождественский фестиваль воскресных школ
09.12.2022
В Челябинске построят храм Иерусалимской Божией Матери
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022