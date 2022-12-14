Святые мощи преподобного старца Амвросия пробудут в Челябинске еще два дня

Ковчег с частью мощей преподобного Амвросия Оптинского из Оптиной пустыни, доставленный в Челябинск 12 декабря, пробудет в Свято-Симеоновском кафедральном соборе до 14 часов 15 декабря.

Преподобный Амвросий Оптинский – ученик основоположников Оптинского старчества – преподобных Льва и Макария Оптинских. Еще при жизни старец Амвросий стал известен многочисленными чудесами и исцелениями, о чем подробно описано в «Житии оптинского старца Амвросия», составленного оптинским схиархиманритом Агапитом (Беловидовым), сообщили в пресс-службе Свято-Симеоновского кафедрального собора.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий отметил, что в памяти православных людей осталось множество "крылатых" высказываний старца, сохранились его письма, в которых благодатное слово старца, приправленное солью веры, приводило людей к Спасению.

Как рассказал в интервью издательскому отделу Челябинской епархии иеромонах Макарий (Комогоров), заместитель председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, принесение мощей приурочено к 210-летию со дня рождения старца (отмечалось пятого декабря). Прибытие святыни в Челябинск состоялось в день открытия в городе выставки-форума «Радость Слова». Ковчег, в котором были принесены мощи преподобного, был специально изготовлен для того, чтобы к мощам святого могли приложиться верующие из многих епархий.

«Амвросий Оптинский - один из выдающихся подвижников Оптиной пустыни, и его вклад в духовное просвещение Отечества был очень большим, потому что в Оптину пустынь приходили не только простые люди, ищущие духовного утешения, но и замечательные просветители, писатели, общественные деятели, такие, как Константин Николаевич Леонтьев, Федор Михайлович Достоевский. Даже Лев Николаевич Толстой туда приходил и отзывался об Амвросии Оптинском очень высоко», - поделился иеромонах Макарий (Комогоров).

Священник Андрей Степанов, ведущий специалист Сектора выставок издательского совета РПЦ, куратор просветительского проекта «Радость Слова» подчеркнул доступность святого Амвросия для тех, кто шел к нему за советом и помощью. Он всегда старался говорить языком, который понимал простой народ, и за это люди его любили.

«Его выражения "Где просто - там ангелов со ста, а где мудрено, там ни одного" и другие - они стали бытовать в народе как своего рода поговорки, - сказал отец Андрей. - Старец Амвросий умел глубокое содержание духовных истин донести простыми словами, простым способом».

Торжественные проводы ковчега с частицей мощей состоятся в 14 часов 15 декабря.