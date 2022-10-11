Systeme Electriс: курс на локализацию

Компания Systeme Electric, образованная в этом году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси локальному руководству, продолжает переход с международных рельсов на российские.

О том, как происходит перенастройка компании, которую отечественный менеджмент выкупил у ушедших с российского рынка иностранцев, Алексей Кашаев, генеральный директор Systeme Electriс, рассказал в столице на встрече с журналистами – победителями различных этапов 11-го традиционного конкурса региональных СМИ и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организованного в партнерстве с ПАО «Ростелеком». Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», два журналиста стали победителями спецноминации от Systeme Electriс «Умный город для жизни».

Systeme Electriс заявляет о себе как о производителе и поставщике оборудования и комплексных решений для проектов по передаче и распределению электроэнергии, интегрирующем «лучшие технологии в области управления электроэнергией, автоматизации в режиме реального времени, услуг и решений для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности».

«Компания Systeme Electriс - это по сути, некоторая трансформация Schneider Electric в России. Мы являемся ее наследником в России, теперь представляем из себя независимую российскую компанию, которая состоит из бывших сотрудников Schneider Electric: основная команда, которая все последние годы с успехом работала в России, осталась с нами. В Systeme Electriс более трех тысяч сотрудников, хорошее региональное покрытие - 18 офисов по всей стране, так что перспективы хорошие. У нас три завода в России, два логистических центра в Москве и Екатеринбурге. Центр инноваций в Татарстане. И, помимо этого, еще большой сервисный центр в Москве. В нашей очень технологической отрасли крайне важны компетенция людей, возможности сервисной, технической поддержки, понимание рынка и задач заказчиков. И все это мы сохранили», - подчеркнул Алексей Кашаев.

Systeme Electriс – это разнообразие отраслей, многообразие продукции: оборудование низкого и среднего напряжения, промышленная автоматизация, программное обеспечение, источники бесперебойного питания и инженерная инфраструктура центров обработки данных (ЦОД).

По словам Алексея Кашаева, Schneider Electric более тридцати лет работал с российскими заказчиками, в том числе с «Ростелекомом», - совершенно в разных отраслях. Сейчас команда Systeme Electriс данную работу продолжает.

«Это для нас новый вызов. Мы не просто строим бизнес в существующих условиях, но, помимо этого, еще и перестраиваем нашу модель работы в режиме реального времени, локализуемся. С одной стороны, какое-то время мы являлись зарубежной компанией и поэтому курс на импортозамещение нас тоже затрагивал, при этом сегодня мы сами являемся теми, кто осуществляет импортозамещение. Это интересный процесс, который происходит в том числе на наших производствах. Мы держим курс на локализацию: сегодня нам необходимо быть очень локальной и очень российской компанией. Более того, мы всегда говорили, что мы - российская компания с очень большим российским производством. Сейчас стали российской компанией де-факто», - сказал Алексей Кашаев.

Гендиректор Systeme Electriс отметил, что все последние годы компания Schneider Electric являлась замечательным сплавом глобальной экспертизы и локальных компетенций.

«На наше счастье, Schneider Electric все годы исповедовал интересную стратегию, когда есть какая-то глобальная линия, стратегия компании, но при этом все ее развертывание в конкретных странах всегда было на локальном менеджменте. То есть у нас уже тогда были достаточно широкие полномочия принятия решений. В новой жизни они расширяются еще больше. В нашей организации всегда была очень сильная IT-структура, сейчас мы наращиваем ее еще больше, еще нанимаем людей и переходим с международных рельсов на рельсы российские, потому что у нас есть понимание того, что в долгосрочной перспективе мы хотим быть защищенными от рисков, хотим быть независимыми, локальными. Само собой, это достаточно длительный процесс. Думаем, что окончательно он завершится к лету следующего года, - сообщил Алексей Кашаев. - Schneider Electric дал нам хорошую школу, которую мы взяли в новую жизнь».

Также руководитель Systeme Electric подчеркнул, что компания сохраняет курс на активное развитие в регионах и будет и дальше заниматься тем, что хорошо знает и умеет: электрикой, средним напряжением, низким напряжением, электрораспределением, бесперебойным питанием. Будет развивать Systeme Electric и еще одно очень важное направление – программное обеспечение. Большую ставку компания делает на свою IT-службу.

«Прогресс в мире электрики не остановить. Мир электрики стремительно сливается с миром телекоммуникаций и IT-технологий. Раньше это были параллельные, малосвязанные домены, как мы их называем, а сейчас они чем дальше, тем больше взаимопроникают в технологию управления, технологию искусственного интеллекта. Они сопоставимы и схожи. С оговоркой, что в мире автоматизации, промышленности и электрораспределения ответственность еще выше и требования к кибербезопасности, бесперебойности особенно важны, они очень жесткие. Одно дело остаться без связи на какое-то время, другое дело – без электроснабжения», - подчеркнул Алексей Кашаев.