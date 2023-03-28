Талантливые южноуральцы смогут покорить преподавателей ГИТИСа онлайн

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства ГИТИС уже на следующей неделе проведут мастер-класс по актерскому мастерству и онлайн-прослушивания в рамках федерального образовательного проекта МТС «Поколение М». Южноуральцы смогут присоединиться к мероприятиям 6 и 7 апреля в онлайн-формате – впервые на цифровой платформе Webinar от МТC.

По итогу предварительных прослушиваний самые талантливые жители Челябинской области получат рекомендации на поступление в ГИТИС. Для записи на мастер-класс и прослушивания требуется регистрация – на сайте проекта «Поколение М». Каждый участник получит приглашение на творческую онлайн-встречу и индивидуальное время для кастинга.

На первом этапе юным актерам предстоит подготовить программу, которая включит басню, стихотворение и прозу. Дополнительно на вступительных экзаменах проверяется музыкальность, чувство ритма, пластичность и другие качества, необходимые для профессии актёра. Оценит таланты поступающих из Челябинской области старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева.

Перед началом прослушиваний 6 апреля пройдет образовательный мастер-класс для тех, кто хотел бы усовершенствовать свои навыки актерского мастерства. Также Екатерина Николаева расскажет про сценическую речь и движения, а также поделится советами и рекомендациями по успешному прохождению вступительных экзаменов.