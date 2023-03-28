28.03.2023
Совместная работа – хороший результат: депутаты Магнитогорска приняли отчет главы города
28.03.2023
В апреле в Челябинске пройдёт XI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat»
28.03.2023
В Историческом музее Южного Урала покажут «Машину времени» семьи Исаковых
28.03.2023
Неделя детской книги стартует … в Молодежном театре
28.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 29 марта (18+)
28.03.2023
В селе Белоносово состоялось совещание аграриев и фермеров Еткульского района
Талантливые южноуральцы смогут покорить преподавателей ГИТИСа онлайн
24.03.2023
Коммунальщики Челябинской области стали чаще внедрять цифровые решения на базе интернета вещей
16.03.2023
Челябинцы стали чаще посещать горнолыжки Перми, Сочи и Кузбасса
03.03.2023
Южноуральцы стали в два раза чаще экономить с помощью кешбэка
21.02.2023
МТС увеличила скорость мобильного интернета в уральской Швейцарии
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
27.03.2023
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
27.03.2023
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023