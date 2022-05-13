13.05.2022
Театральной площади Челябинска добавят света
13.05.2022
Челябинские таможенники пресекли вывоз из региона почти 130 тонн сахара
13.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области объяснил рост цен на стройматериалы
13.05.2022
Работать с комментариями челябинцев в соцсетях будет новое подразделение мэрии
13.05.2022
Темпы ярового сева в Челябинской области выше прошлогоднего
13.05.2022
Школьница из Челябинска создала в Артеке модель солнечного паруса
Театральной площади Челябинска добавят света
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022