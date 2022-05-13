Театральной площади Челябинска добавят света

В Челябинске Театральной площади добавят света.

В настоящее время специалисты МБУ «ЭВИС» начали подготовку к установке дополнительного освещения парковочного пространства на площади.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, данные работы будут проводиться и в выходные дни.