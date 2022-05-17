В Челябинске частично перекроют парковку на Театральной площади

В Челябинске завтра, 18-го мая, частично перекроют парковку на Театральной площади.

Как отмечают в городском комитете дорожного хозяйства, это связано с обустройством дополнительного освещения данного парковочного пространство.

Частично перекрыта парковка будет в период с шести утра до часу дня.

Автомобилистов просят быть внимательными и не препятствовать выполнению вышеназванных работ.