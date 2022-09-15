В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками

Челябинцы вытоптали две клумбы с многолетниками: одну – на Театральной площади, вторую – в сквере на площади Революции.

После празднования Дня города клумбы выглядят так, словно растения на них скосили. Однако это дело ног человеческих. Кто-то мог бы подумать, что многолетники «заснули» (хотя такая мысль вряд ли может прийти в голову, ведь теперь на клумбах – проплешины, пустоты), но нет – цветник в сквере на площади Революции помят лишь с одной стороны, с другой – зелень еще довольно густа и сочна.

Очень жаль пострадавшие от людей клумбы, они выглядят печально – и это тем более грустно на фоне вечернего великолепия данной территории: деревья здесь разноцветные, сказочные, малые архитектурные формы светятся, гирлянды сверкают, фонтан бьет вверх мощными струями.