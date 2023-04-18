В Челябинске скоро начнутся уходные работы за многолетниками на Театральной площади и у фонтана

В Челябинске в ближайшее время начнутся работы по уходу за многолетними растениями, высаженными в 2021 году на центральных клумбах скверов на Театральной площади и площади Революции.

Об этом рассказали в администрации Советского района, сообщив, что аукцион по выбору подрядчика, который будет содержать эти клумбы состоялся.

Отметим, конечная стоимость контракта по оформлению и содержанию зеленых насаждений на территории Советского района Челябинска, включая вышеназванные клумбы, составила один миллион 20 тысяч 833,59 рубля (начальная составляла один миллион 546 тысяч 717,71 рубля). Комиссия выбрала подрядчика, предложившего наименьшую цену, из пяти претендентов на получение данного муниципального контракта.

Заместитель главы Советского района Евгений Петров уже провел выездное совещание со специалистами-озеленителями для определения приоритетности действий при проведении работ.

Фото администрации Советского района Челябинска

Напомним, в этом году в скверах театра драмы имени Наума Орлова и на площади Революции Челябинска расцветут тюльпаны.

В общей сложности в самом сердце южноуральской столицы в нынешнем сезоне высадят 750 тюльпанов гибридных и 350 тюльпанов Кауфмана.

В сквере на площади Революции в этом году появятся следующие растения: щучка дернистая (30 штук), шалфей дубравный (30), котовник Фассена (20), герань луговая (30), вероника колосистая «Альба» (30), вероникаструм виргинский (30), астра новобельгийская (10), лихнис корончатый (30), ива пурпурная «Узни» (шесть), мирикария лисохвостая (семь), можжевельник горизонтальный «Блю Чип» (девять), рододендрон даурский (15) и сирень Мейера Palibin (15).

Работы по оформлению и содержанию зеленых насаждений победитель аукциона будет выполнять в сквере на площади Революции; сквере драмтеатра; на территории рядом с Молодежным театром; в сквере по улице Цвиллинга, 46; на пешеходной зоне по внешнему периметру городского сада имени Пушкина.