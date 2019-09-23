В Челябинске благоустройство Театральной площади ведется с большими задержками. Подрядчик должен был завершить работы еще к первому сентября согласно условиям контракта, однако сроки их окончания откладываются на неопределенное время.

Как сегодня, 23-го сентября, на аппаратном совещании в городской администрации доложил глава Советского района Челябинска Владислав Макаров, подрядчик винит в случившемся поставщика гранита, который опаздывает с поставкой камня.

Сам чиновник подозревает, что подрядная организация, помимо прочего, просто-напросто не рассчитала свои силы. Компания работает сразу на нескольких объектах в городе, и людей, скорее всего, не хватает.

Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова пожурила Макарова за то, что районные власти до сих пор не подключились к ситуации.

Она поинтересовалась у районного главы, принимаются ли какие-то обеспечительные меры. Тот ответил утвердительно: пеня насчитывается за каждый день простоя - подрядчику придется заплатить штраф.

«Не справляется он, справляйтесь вы! Театральная площадь кому нужна? Городу Челябинску!», - подчеркнула Наталья Котова.

Владислав Макаров заверил, что обязательно подключится к решению проблемы, на что градоначальница заявила, что это нужно было сделать давно. Наталья Котова потребовала, чтобы власти района сами связались с поставщиком гранита и поторопили их с поставкой, а Макарову дала задание отчитаться перед ней сегодня вечером.

«Это Султаевский карьер (находится в Челябинской области – прим.). Думаю, проблем здесь не будет. Договоримся. Я тоже подключусь», - отметила Наталья Котова.

По ее словам, говорить, когда же будет приведена в порядок Театральная площадь, пока рано. Сейчас важно выяснить, в какие сроки придет гранит.